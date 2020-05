Solo 4 presentan neumonía, entre ellos uno de Huhí

El domingo 17 de mayo es el día que más menores de edad con Covid-19 consultaron en los hospitales de Yucatán: uno de Chemax, uno de Ticul, uno de Valladolid y uno de Mérida, informa la base de “Datos Abiertos de Covid-19 en México”, que la Secretaría de Salud federal (SSA) actualiza a diario con los reportes de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

En Yucatán hay siete bebés de 1 año de edad con Covid-19 y una menor de 17 años embarazada y con Covid-19.- (Gráfica: Megamedia) Hay 21 niños con Covid-19 en Yucatán.- (Imagen referencial)

Según ese documento, el domingo 17 llegaron a hospitales ubicados en Yucatán los siguientes menores que luego dieron “positivo al Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2)”, el virus causante de Covid-19:

Una bebé de 1 año de edad, que reside en Chemax y no padece de enfermedades previas. Comenzó a tener síntomas el viernes 15 y dos días después consultó en un nosocomio de la SSA, donde fue diagnosticada como un caso leve y regresó a su casa, o sea, es paciente ambulatorio.

Una niña de 2 años de edad que vive en Valladolid, no padece enfermedades previas, pero tuvo contacto con una persona diagnosticada con Covid-19. El viernes 15 le empezaron los síntomas a la menor, quien el domingo 17 consultó en un hospital de la SSA y también es un caso leve de Covid-19 y se recupera en su propia vivienda.

Un niño de 8 años de edad, vecino de Mérida y sin enfermedades previas; comenzó con los síntomas el viernes 15 y el domingo 17 lo atendieron en un hospital de la SSA. Se recupera en casa.

Una bebé de 1 año de edad, quien es vecina de Ticul y padece de una enfermedad previa que no fue precisada. A ella le comenzaron los síntomas el sábado 16 y el domingo 17 fue internada en un hospital de la SSA, porque presenta neumonía.

Una bebé de Huhí

El caso más reciente de un menor diagnosticado con Covid-19 es una bebé de 1 año de edad que reside en Huhí y que tiene una enfermedad previa no precisada. También el viernes 15 le comenzaron los síntomas, pero consultó tres días después, el lunes 18.

Fue hospitalizada (no se precisa en qué nosocomio), ya que sufre de neumonía.

En total, según la base de datos, cinco menores con Covid-19 ya fueron hospitalizados en Yucatán.

Los cinco hospitalizados

Además de las bebés de Ticul y Huhí, hay un bebé de 1 año de edad que reside en Tizimín y padece de inmunosupresión, o sea, sus defensas están bajas. Al bebé tizimileño le empezaron los síntomas el lunes 11 de mayo y fue llevado a consultar el sábado 16 en un hospital de la SSA, donde quedó internado porque desarrolló neumonía.

Otra hospitalizada es una adolescente de 17 años de edad que vive en Timucuy, está embarazada y padece de una enfermedad previa no precisada. La menor comenzó a presentar síntomas de Covid-19 el lunes 4 de mayo y al día siguiente fue internada (no se precisa si de la SSA, IMSS, Issste u otro sector). No tiene neumonía.

El primer menor que fue hospitalizado por Covid-19 en Yucatán es un niño de 3 años de edad que nació en Quintana Roo, vive en Cancún, tiene inmunosupresión y fue internado en el IMSS.

Es el sonado caso del niño que padece de cáncer, cuyos padres denunciaron el 19 de abril que se contagió de Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Mérida.

Al niño de Cancún le comenzaron los síntomas de la pandemia el martes 14 de abril y ese mismo día fue internado en el área de Covid-19, según la base de datos, que además indica que no presentó neumonía.

En total, de acuerdo con la base de datos federal, del 30 de marzo al 18 de mayo los hospitales de Yucatán atendieron a 30 menores de edad de esta entidad y de Quintana Roo, entre ellos 21 niños de 1 a 10 años, que luego dieron positivo a Covid-19.

Hasta el jueves 14 de mayo, solo uno o dos menores de edad acudieron por atención médica en Yucatán, pero a partir del viernes 15 se atiende a tres o cuatro al día.

Eso significa que los menores se contagiaron de la enfermedad en el Día del Niño o cerca de esa fecha, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas se inician 14 días después del contagio.

De los 30 menores atendidos, solo cuatro desarrollaron neumonía, de los cuales tres fueron hospitalizados (los casos de Ticul, Huhí y Tizimín) y una quedó como paciente ambulatoria el martes 12 de mayo, una meridana de 13 años de edad.— Flor de Lourdes Estrella Santana