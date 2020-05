Hay 4 medidas para usar taxis y vehículos particulares

Solicitan seguir el protocolo para no propagar un virus

PROGRESO.— la Dirección de Transporte del Ayuntamiento exhortó a la población a respetar y aplicar el protocolo de prevención de contagios de Covid-19 al utilizar taxis tradicionales o de plataformas digitales y vehículos particulares.

Según un comunicado, el protocolo consta de cuatro medidas de prevención que el conductor y los pasajeros deben aplicar rigurosamente.

Primero, es obligatorio el uso de cubrebocas.

Segundo, hay que desinfectar las superficies de contacto interiores y exteriores como manijas, volante, palanca, puertas, cajuela, controles y ventanas.

Para ello se debe utilizar productos de limpieza con base de cloro, amonio o sales cuaternarias o, bien, diluir 10 mililitros de cloro en un litro de agua, ya que estas sustancias permiten eliminar bacterias y hongos causantes de enfermedades como el Covid-19.

“Es importante que todos lleven a cabo de manera estricta este protocolo, ya que queremos evitar la propagación masiva del virus, por lo que debemos cuidarnos entre todos”, dijo Felipe Pech González, director de Transporte municipal.

“Estas acciones nos permitirán avanzar sobre la emergencia, es por ello que, tal como nos lo ha pedido el alcalde Julián Zacarías Curi, haremos hincapié en recordar estas medidas de prevención”, afirmó.

Señaló que la tercera medida preventiva, conforme a un decreto del Ejecutivo, es que en los taxis tradicionales y de plataformas pueden ir máximo dos personas: el chofer y el usuario, quien debe ocupar el asiento posterior.

Recordó que solo se pueden llevar a dos pasajeros cuando se trata de una emergencia o asistencia de personas con discapacidad o adultos mayores, quienes deben ir acompañados, respetando las medidas de prevención.

Si se está enfermo...

La cuarta medida es que si se tienen síntomas de Covid--19 (como fiebre, tos, dificultad para respirar), el ciudadano no debe utilizar transporte público de ningún tipo.

“Deberá solicitar el servicio especializado de ambulancias llamando al teléfono 800-982-28-26, para su pronta atención”, precisó.

Por último, Pech González invitó a los progreseños “a seguir las instrucciones de las autoridades, por lo cual les pido que se queden en sus casas, salir lo menos que se pueda, si no trabajas en algún giro esencial o no es imprescindible que salga de casa, por favor, no se expongan (a contagiarse)”.