Hay botellas rotas en una playa

“Es una pena que haya gente que no piense en otros”

CHICXULUB PUERTO.— Una persona denunció públicamente ayer domingo que mientras se bañaba en el mar casi sale lesionado.

En reporte telefónico al Diario, la persona narró que se bañaba en el mar, a la altura de la calle 36 de esta comisría, cuando de pronto notó en los pies un objeto que “se sentía diferente”.

Indicó que lo sujetó con los dedos de los pies y, al sacarlo del agua, se llevó la desagradable sorpresa de ver que se trata de un trozo de botella de vidrio.

“Por suerte, la boca de la botella estaba hacia arriba, y no la parte filosa; si no, qué feo corte me iba a llevar”, expresó el bañista.

Tras el reporte, la reportera fue al sitio señalado y tomó una serie de fotografías que muestran que a lo largo de la playa hay varias botellas tiradas, principalmente de bebidas alcohólicas, muchas aún completas, pero otras están destrozadas.

El bañista comentó que “es una pena que haya gente irresponsable que no piense en los demás, pues alguien puede salir lastimado.

“Lo pienso más por mi familia; estaban aquí también jugando y no me gustaría que se lastimen.

“Además también veo que hay otros niños jugando dentro del mar y sería muy triste que se lastimen”, destacó.

Además, indicó, es una pena que no se le preste más atención a la playa para evitar que la gente vaya a tomar ahí, pues dejan su basura y botellas rotas sin pensar en las consecuencias que pueden causar.— D.P.D.