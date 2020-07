Hay controversia en Izamal

Unos aprueban las restricciones estatales; otros no

IZAMAL.— En esta ciudad divide opiniones el hecho de que anteanoche el gobernador Mauricio Vila Dosal restableció la “ley seca” hasta el 15 de agosto y anunció que desde hoy los negocios no esenciales deben cerrar a las 6 p.m. y los sábados y domingos, y la SSP vigilará que de 9 p.m a 5 a.m. en las calles de los puertos, y de 10 p.m. a 5 a.m. en los demás municipios, solo transiten personal de seguridad y de salud.

El vecino Fernando Collí expresa: “Son medidas que no a muchos les van a agradar, sobre todo la ‘ley seca’; sin embargo, creo que la gente confundió las cosas y ya hacía como si fuera normal todo; por eso se siguen aumentando los casos de Covid-19. Apruebo que se haya regresado a la ‘ley seca’”.

Julián Moo, a su vez, opina: “Para muchos no es fácil la situación; se entiende, pero tampoco creo que estemos haciendo lo correcto: vemos gente sin cubreboca o que sale sin necesidad de hacerlo, y familias paseando en la calles; entonces creo nosotros mismos regamos el problema y nos quejamos porque no se va el virus”.

Adalberto Gamboa expresa: “Estamos viviendo una situación difícil porque el trabajo no hay; los que ya lograron regresar a trabajar es bueno, pero muchos, como yo, perdimos el trabajo, entonces ya no buscamos donde hacerle para llevar un poco de dinero a la familia.

“No creo que las restricciones sean lo que se tiene que hacer para evitar el avance del coronavirus; no estoy de acuerdo”, subraya.

Sandra Moreno indica que “aquí, en Izamal, aumentan los casos del virus y no vemos que la gente cumpla con no salir de casa.

“Sí, es verdad que hace falta el dinero, pero la salud de todos es importante.

“Vale la pena que la gente se quede en sus casas y no se exponga; ahora vemos más gente paseando en el Centro, pero no se dan cuenta que está mal. Sí apruebo que se regrese a la ‘ley seca’ y otras restricciones”, manifiesta.

Otro vecino, quien pidió no publicar su nombre, opina: “No estoy de acuerdo porque muchos ya queremos trabajar o buscar trabajo, pero así ni las empresas abren, creo que se deben abrir los comercios y que siga la vida normal.

“Si no nos mata el coronavirus, pues nos mata el hambre; además creo es mucho ya el que la gente se quede sin trabajar; por eso no estoy de acuerdo con el regreso de las restricciones”, dijo.

Otras personas consultadas indican que la mayoría de las restricciones no son de su agrado, pero sí necesarias para que la gente no salga a realizar vida social como si no pasara nada.

Añaden que ahora es cuando la Policía Municipal debe vigilar más los clandestinos y las agencias de cerveza para evitar la venta “hormiga” y sancionar a quien realice fiesta en su domicilio o un local.— José Candelario Pech Ku