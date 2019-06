“Hay desorden” pesquero

A la Conapesca le piden acabar con permisos clonados

PROGRESO.— La renovación de los 2,000 permisos de pesca ya vencidos para lanchas y barcos, y la urgente aplicación de inspección y vigilancia para combatir la pesca furtiva de especies en veda fueron los principales demandas que representantes del sector pesquero plantearon a Raúl Elenes Angulo, titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), en sus oficinas de Mazatán, Sinaloa.

A la junta asistieron José Luis Carrillo Galaz, Henry Ariel Polanco Correa, presidentes de las Federaciones Regionales de Cooperativas Pesqueras de Centro y Poniente, y de Zona Oriente de Yucatán, respectivamente; Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán.

También asistieron a la junta Manuel Sánchez González, presidente de Armadores de Yucatán (dueños de barcos pesqueros); José Guadalupe Álvarez Uicab, de la cooperativa Ribereños de Sisal, y Roger Solís, empresario de Celestún.

Ausentes

No asistieron representantes de Telchac Puerto y Dzilam de Bravo. Se esperaba la asistencia de Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca de Yucatán.

Carrillo Galaz y Sánchez González señalaron que la reunión con Elenes Angulo se programó para ayer miércoles a las 5 de la tarde y a ella también asistió Joaquín Mena Díaz, delegado del gobierno federal en Yucatán.

Los representantes pesqueros llegaron a Mazatlán ayer en la mañana.

Otros viajaron desde el martes a ese puerto.

Desde Mazatlán, antes de entrar a la reunión, Carrillo Galaz explicó que los puntos centrales a tratar con Elenes Angulo son los permisos de pesca ya vencidos de los barcos y lanchas.

Recordó que eso afecta al sector pesquero porque si no están vigentes, las embarcaciones no pueden salir a pescar y por ende no hay arribos de pesca, no se puede facturar ni exportar.

Así que la petición es que la Conapesca mande personal a Yucatán para hacer las verificaciones para la renovación de los permisos de pesca y poner orden porque hay permisos clonados o duplicados, lo que afecta a todo el sector pesquero.

“Hay un desorden en la actividad pesquera de Yucatán; por eso la petición es que se envíe a personal de la Conapesca para verificar cuántas embarcaciones tienen permiso y se entreguen los que están ya vencidos”, indicó Carrillo Galaz.— Gabino Tzec Valle

Otra petición de importancia

Los dirigentes pesqueros plantearon al titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Raúl Elenes Angulo, otro punto que consideran muy importante: que se combata la pesca furtiva.

Temporadas amenazadas

Destacaron que urge esa labor porque en 25 días, el 1 de julio, comenzará la temporada de captura de langosta y el 1 de agosto se iniciará la del pulpo.

Demanda: más inspectores

El planteamiento es que la Conapesca envíe a Yucatán más inspectores, pues la pesca de especies en veda es imparable, es urgente tomar las acciones para frenar esa ilícita actividad.

Apoyo incierto en Yucatán

Otro punto que plantearían es el caso del subsidio de combustible para barcos y lanchas, que hasta donde saben ya se entrega en otros puertos del país, pero en Yucatán todavía no se autoriza.

Confianza colectiva

José Luis Carrillo Galaz, dirigente, dijo que el sector pesquero confía en que el titular de la Conapesca les daría respuesta positiva, no solo escucharía los planteamientos.