Hay “fiebre de destapes”

Panistas y ex priista presumen sus nuevos lazos

TIZIMÍN.— La “grilla” política se ha intensificado en los últimos días en los municipios del Oriente, donde cada vez son más los destapados, los registros y las alianzas entre partidos políticos.

Las redes sociales se ven plagadas de fotografías de los precandidatos en labores de campaña en colonias, comisarías, mercado municipal con ofrecimientos a la ciudadanía.

Inclusive el mismo alcalde Mario González González quien recientemente se registró como precandidato en busca de la reelección se ha visto muy activo en su cuenta oficial llevando apoyos a comunidades.

Los que no se separan y presumen por todos lados sus nuevos lazos de unidad son el ex alcalde panista Pedro Couoh Suaste, quien por cierto no se ha registrado como precandidato; el ex priista Liborio Vidal Aguilar, quien busca la diputación federal en el partido blanquiazul, y Esteban Abraham Macari, aspirante a la diputación local.

Hace un par de días los tres sostuvieron una reunión con socios ganaderos en el rancho de la diputada Mirthea Arjona Martín y también realizaron visitas a los locatarios del mercado acompañados incluso por Juan Alcocer Polanco, quien recientemente abandonó el PRI.

Por otra parte, ayer, el aspirante Pedro Couoh Suaste publicó en su cuenta de Facebook la unión con el partido e Nueva Alianza luego de una reunión que sostuvo con el presidente de ese instituto, José Crescencio Gutiérrez González, y demás militantes aliancistas.

Mientras eso ocurre surgen más destapes, en el municipio de Río Lagartos donde son dos los registrados por el partido Morena quienes buscan la presidencia Municipal: está Ernesto Alonso Peraza Chan, quien fue el comisario de las Coloradas, y también el capitán Manuel Gerardo Rodríguez Mendoza, quien fue candidato en la pasada elección.

En el PAN se han dado más registros como el de María Genoveva Batum Avilés mejor conocida como “Lupita”, quien se ha registrado como precandidata a la presidencia municipal de San Felipe, también Gabriela Pool Camelo, quien busca la alcaldía de Sucilá y Omar Mena como precandidato a la presidencia municipal de Panabá.

Gicelly Braga Medrano, quien recientemente abandonó el PRI luego que su partido le dio la espalda, hoy se une al partido Nueva Alianza para competir contra Leidy Manzanero Cardoz, esposa del alcalde Diego Lugo Interián.— WENDY UCÁN CHAN