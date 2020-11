Hay menos hospitalizados

35 de 100 camas se ocupan en el hospital temporal

VALLADOLID.— El número de pacientes hospitalizados en el lugar que se montó en esta ciudad para atender los casos de Covid-19 ha bajado considerablemente, pese al temor de una posible saturación, ya que llegó un momento en que de las 100 camas que se habilitaron se llegaron a ocupar 65.

A pesar de todas las medidas de prevención que se implementan para evitar más contagios de Covid-19, el número de casos en esta ciudad no se detiene.

Algunos pacientes que ya la libraron, pero que por pena no se identifican, señalan que al menos en el covitario sí se está atendiendo bien a los pacientes, de modo que los que fallecen es porque tienen una enfermedad crónica como la diabetes y su cuerpo ya no responde al tratamiento.

Ya no se informa de las estadísticas de casos global que se han tenido en esta ciudad, pero sí se habla de los contagios diarios, incluyendo los decesos.

De acuerdo con fuentes del interior del edificio médico, el número de hospitalizados ha bajado considerablemente, pues llegó un momento que preocupó al personal y se temía una posible saturación en la ocupación porque de las 100 camas habilitadas se llegaron a ocupar 65.

Por fortuna esa cantidad ya se redujo a unos 35 pacientes hospitalizados, y de acuerdo con la reducción de casos en esta ciudad, podría bajar más en los próximos días; sin embargo, las mismas autoridades de salud insisten a la sociedad a no bajar la guardia y no confiarse porque puede haber un rebrote si no se siguen cumpliendo las medidas correspondientes.

Particulares

Anteayer solo se reportaron tres casos de manera oficial, pero se cree que podría haber más, ya que hay gente que tiene los síntomas pero no lo reporta a las autoridades de salud, de modo que esos contagios no se consideran porque casi siempre son atendidos en la medicina privada.

A los pacientes que tienen síntomas leves como temperatura, dolor de cabeza o de cuerpo, incluso tos, se les pide permanecer en casa aislados, pero se les monitorea, de tal modo que en cuanto empieza a tener problemas para respirar se recomienda ser hospitalizado de inmediato para que reciba atención, en caso contrario, en su misma casa se recupera sin problema, como ha ocurrido con decenas de pacientes que no pisaron el Hospital General.— Juan Antonio Osorio Osorno

