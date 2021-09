Hay paréntesis en la pesca

Anticipan que el mal clima seguirá los próximos días

PROGRESO.— Por el mal tiempo se hizo un paréntesis en la actividad pesquera, los ribereños decidieron no salir ayer sábado a la captura de pulpo debido a que en los dos últimos días azotaron turbonadas que los sorprendieron en alta mar y solo pudieron trabajar algunas horas, lo que en lugar de ganar les dejó pérdidas.

A lo largo de la costa desde Chicxulub hasta el playón poniente de este puerto decenas de lanchas ribereñas amanecieron en la playa, grupos de pescadores acudieron por la mañana para ver en qué estado estaban, no salieron a pescar porque los reportes meteorológicos son que habría lluvias y turbonadas en alta mar, así que decidieron no exponerse, según comentaron los pescadores José Acosta Azueta y José López Coral.

Con la experiencia del jueves y viernes en que fueron sorprendidos por sendas turbonadas que los obligaron a retornar apuradamente a la costa, los ribereños ya no salieron ayer sábado a la captura del pulpo, pues además las condiciones atmosféricas no fueron propicias para la pesca del molusco, y consideraron que solo se expondrían y gastarían en combustible, hielo y carnada porque lo más seguro es que no pescarán.

Sería hasta el lunes que reanuden la pesca, pero aclararon que eso dependerá de cómo estará el clima, pues es probable que sigan las lluvias y el mal tiempo.

Al respecto, informes proporcionados por las autoridades marítimas y de la Capitanía Regional de Puertos indican que el martes habría más lluvias, descargas eléctricas, oleaje elevado que serían causados por el paso de la onda tropical número 30.También se monitorea un sistema de baja presión de los llamados CV (Cabo Verde) ubicado en el occidente de África, que avanza al oeste, el cual en 10 días podría aproximarse al mar Caribe, así que se mantiene en vigilancia.

Por otra parte la semana de lluvias ha causado daños a muchas calles por distintos rumbos de la ciudad, baches y hoyancos que ocasionan problemas en el tráfico vehicular, los vecinos han colocado piedras y maderas para alertar a los conductores.

En la calle 23 entre 76 y 78, cerca del malecón, por los baches ya aparecieron los rieles de la antigua vía del tren que llegaba hasta la parte norte de la ciudad.

Asimismo en un tramo de dos kilómetros de la carretera de Chicxulub rumbo a Uaymitún, decenas de flamencos anidan en esa zona donde han encontrado suficiente alimentación. El colorido espectáculo se presenta desde hace varios días.— GABINO TZEC VALLE