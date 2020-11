''Hay que aplicar justicia''

Moren pide llegar al fondo del caso del exfiscal estatal

“Es muy muy serio este asunto (del exfiscal general del Estado), se debe llegar hasta las últimas consecuencias para aplicar justicia en el caso de este funcionario y otros que hayan cometido irregularidades”, afirmó Mario Mex Albornoz, presidente estatal del partido Morena.

Sobre el escándalo de corrupción y tráfico de influencias en medio del cual Wílbert Cetina Arjona renunció a la Fiscalía General, el Diario pidió a los principales partidos políticos del estado que respondieran a una serie de preguntas.

Éstas son: ¿Qué lectura le dan a este caso?, ¿cómo impacta a la Fiscalía, al gobierno estatal y a la sociedad?, ¿qué falló en la elección del fiscal?, ¿cuál es la responsabilidad de los diputados que lo eligieron?, ¿cómo evitar que se repita una situación similar?, ¿se debe proceder jurídica y políticamente contra el exfiscal?, ¿se debe investigar a más funcionarios? y ¿cómo califican la actuación del gobierno estatal en este caso?

Ayer publicamos las respuestas del PRI. En esta segunda parte damos a conocer las de Morena.

Para responder por su partido, Mex Albornoz opinó que es muy grave que se estén revelando esos malos manejos por parte de una persona que forma parte de un aparato de gobierno, que tiene que ver con la impartición de justicia y que debe velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Definitivamente la responsabilidad es de quien lo nombra, el gobernador, los diputados del Congreso local, desde luego que esa situación impacta en un descrédito y una falta de credibilidad entre quienes ocasionaron este nombramiento”, manifestó.

A su parecer, hay un impacto negativo en el gobierno del Estado, “hay la percepción de que no se está haciendo un buen trabajo, que la población yucateca está ávida de justicia, y ese tipo de situaciones como la del fiscal no abonan en la impartición de justicia”.

“Es algo que no se debe tomar a la ligera, no se debe dejar de lado y debe haber consecuencias para los funcionarios públicos”, afirmo.

Sobre qué falló en la elección del fiscal, el morenista dijo que se debió buscar a una persona que cumpliera los requisitos básicos: tener experiencia en la administración pública, en la Fiscalía, o por lo menos fuera de conocida honorabilidad y respetabilidad para la función pública, además de una mayor vigilancia por parte de la población en cuanto a ese tipo de nombramientos, que la ciudadanía haga valer su voz mediante asociaciones u organismos.

Incluso los partidos políticos, continuó el entrevistado, quizás debimos intervenir, vigilar más esto; sin embargo, ahí está la representación por parte de los diputados, lo que se supone es una representación de la sociedad; habrá que ajustar ahí los mecanismos, la forma de trabajar de los diputados en este tipo de casos, se ve que no están trabajando para evitar que suceda este tipo de situaciones.

Prevención

Para evitar que esto se repita, Mex Albornoz comentó que deberá haber una mayor concienciación entre la ciudadanía, los organismos de la sociedad civil y los partidos, que el Congreso local se convierta en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

“Desafortunadamente el Congreso hoy no es un contrapeso del gobierno del Estado”, dijo. “Lo vemos cuando se hace este tipo de nombramientos sin verificarlos, no ha sido sino hasta en fechas recientes que ha habido algunas críticas de algunos diputados a algunas acciones del Ejecutivo, pero la mayor parte del tiempo en los últimos dos años y en muchos casos en otros sexenios no ha funcionado como un verdadero Poder Legislativo”, reiteró.

Si se debe proceder jurídica y políticamente contra el exfiscal, consideró que se tendrá que investigar lo que aparece en los audios, por desgracia de esta manera la gente se entera de las acciones de una autoridad, de un funcionario, por medio de filtraciones y grabaciones.

Aunque, dijo, ya que se tiene este material es posible investigar si es evidencia de algún delito y proceder en ese sentido por parte de las autoridades responsables.

“Y si hubiera más de un funcionario involucrado en actos de corrupción, definitivamente se debe investigar, si hay evidencias, si se presupone delitos se debe investigar”, remarcó.

Al hablar de la actuación del gobierno del Estado en este caso, comentó que “ha sido un poquito tardía, no ha tomado cartas en el asunto, habrá que ver qué planteamiento da para que no se repita algo así”.

“Nos preocupa que con los audios, las publicaciones y evidencias se haya generado la impresión de que hubo un enfrentamiento entre el anterior fiscal y los poderes dentro del gobierno, como la Secretaría de Seguridad Pública”.

“Es preocupante que este enfrentamiento genere ese tipo de situaciones, de alguna manera hay que vigilar más de cerca a los funcionarios, que sean personas transparentes, que se vigile su accionar y no haya corrupción”, dijo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Opinión El exfiscal

Hay que vigilar el actuar de los funcionarios, comentó el líder de Morena en Yucatán.

“Nueva política”

“Eso solo puede lograrse con un verdadero Poder Legislativo, con un tipo de gobierno distinto al que tenemos actualmente, que parece ser que solapa las acciones de esta naturaleza, donde se muestran actos de corrupción; una nueva forma de hacer política tiene que llegar a Yucatán”.

Hartazgo ciudadano

“No podemos seguir con los mismos escándalos”, afirmó, “repitiéndose de nuevo cosas de corrupción, que los ciudadanos nos estemos enterando que un funcionario está involucrado en cosas que dañan su imagen y el servicio público, esto tiene que cambiar, la ciudadanía está harta de este tipo de casos, y evidentemente esto no se logrará sino con otro tipo de régimen, parece que a la mitad de su sexenio el gobierno de Mauricio Vila ya está agotado y ha entrado en crisis”.