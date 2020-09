Hay quejas por aguas negras en mercado de Río Lagartos

Preocupan vías inundadas

RÍO LAGARTOS.— En la comunidad preocupa la inundación de calles en diversas colonias y en algunos lugares, como en el mercado municipal, los sumideros están al límite y aparecen aguas negras.

En las redes sociales cuestionaron al alcalde Eric Alcocer Estrada porque se supone que se limpiaron los drenajes durante el cierre del mercado por la contingencia, y a escasos 15 días aparecieron aguas negras que ocasionan que los clientes huyan por los olores fétidos.

En las fotografías que circulan en Facebook, se observan que los locatarios colocan cartones para tratar de evitar que el agua sucia salga a la superficie, pero los olores que emanan de las alcantarillas no se pueden ocultar, incluso aparecen ratas, según testigos.

El primer edil explicó que la creciente es normal en estas temporadas y cada año las calles se inundan y el agua rebasa los límites del malecón, pero en esta ocasión tardó en filtrarse y a las 8 y 9 de la mañana aún se ven los encharcamientos.

Incluso hay quienes han visto que de algunas alcantarillas brota el agua “en forma de manantial”, como en las inmediaciones del parque “Benito Juárez”, en el parque infantil, así como en otros sectores de la comunidad.

Atribuyen este fenómeno natural como producto de las constantes y torrenciales lluvias que acumularon líquido en el subsuelo y ahora con la creciente propicia que salga a la superficie e inunde las calles del puerto.

“Sumideros llenos”

En una de las publicaciones que se comparten en las redes sociales, el internauta Qiiqe Cauich González señala: Eric, ¿no crees que deberías centrarte más en los espacios públicos que están destinados para que los habitantes del municipio vayan adquirir algún producto o servicio? Tal es el caso del mercado municipal, el cual todos los días se encuentra en condiciones inadecuadas para laborar, debido a que los sumideros están rebosando y aún no se tiene apoyo por parte de las autoridades. Locatarios y personas del municipio han ayudado diariamente con la limpieza de esto para al menos tener un espacio limpio donde ellos puedan vender y adquirir sus productos alimenticios”.

“Espacio digno”

“Ya vez no se necesita un vídeo de miles de pesos para presentarte los problemas que aún no se resuelven o subsanan del municipio. No es posible que ni siquiera un espacio tan delicado como el mercado no se pueda tener, mínimo en condiciones para pues prevenir en lo más que se pueda, que los habitantes adquieran algún tipo de virus o enfermedad, te anexo las imágenes, espero se tomen cartas en el asunto, ya que cada vez dejas más en evidencia tu carente don de servir y cumplir”.

Los porteños también han compartido fotografías de las calles inundadas y los lancheros tienen que asegurar sus embarcaciones para que no se dañen.— ISAURO CHI DÍAZ