Hay rechazo a la contrapropuesta para hoteleros

Crece la inconformidad

VALLADOLID.— “Solo nos quieren voltear la tortilla y dar atole con el dedo”, manifestó a título personal el hotelero Víctor Sánchez González, en relación al intento de aumentar a 5% el impuesto sobre hospedaje, en lugar de los $35 que les querían cobrar por habitación ocupada.

Víctor Sánchez González, quien habló a título personal, pero que es miembro de la Asociación de Hoteleros y Hostales de la ciudad, manifestó que es clara la propuesta de aumentar del 2.5 al 2.65% el impuesto sobre nómina y así todos los contribuyentes pagarían, no solo los hoteleros, como se ha propuesto.

Existe una gran inconformidad entre los empresarios hoteleros, según dijo, pues sólo les están cambiando la manera de cobrarles, un impuesto por la preservación del medio ambiente, pero lo que más los indigna es que solo es al sector hotelero, cuando hay otras empresas que contaminan y afectan el medio ambiente como las constructoras, solo por mencionar una.

De aceptarse la propuesta que ellos mismos plantean, la de aumentar 15 unidades, es decir, pasar del 2.5 al 2.65% el cobro sobre nómina todos pagarían, y el gobierno podría obtener buenas utilidades, subrayó.

El empresario recordó que desde hace muchos años han pagado diversos impuestos, incluyendo el 3% de sobrehospedaje, y se supone que lo que se recaude por ese concepto se destina para promocionar a Valladolid, pero nunca ha visto publicidad de Valladolid; siempre ha sido Celestún, Progreso, Mérida y el ocasiones Izamal, pero de esta ciudad no hay nada.

Las veces que han preguntado les dicen que no hay dinero, entonces no entienden lo que está pasando, de modo que ahora de manera rotunda dicen no al impuesto que les quieren cobrar disfrazado “volteándoles la tortilla”, o queriéndoles dar atole con el dedo”.

Sánchez González, también se refirió a la postura del presidente de la delegación de la Canaco, Wilberth Ortegón López, quien dice estar de acuerdo con ellos, pero de manera cauta.

Entendible

“Es de entender que se comporte de esa manera siendo empleado del mismo gobierno del Estado, pues labora en la Universidad de Oriente (UNO) y no quiere quedar mal con su jefe”, expresa Sánchez.

Los hoteleros que forman parte de la Canaco lo deberían cuestionar sobre su postura, pues se supone que debe apoyar a sus agremiados, planteó.

Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, manifestó que no están de acuerdo con esa medida y seguirán en el proceso del diálogo para que les acepten su propuesta de aumentar el impuesto sobre nómina y así paguen todos los yucatecos.

En el mismo sentido se pronunció Ramón Sánchez González, otro hotelero miembro de la Asociación, quien dijo estar a favor de su agrupación, y dijo no al impuesto propuesto por el gobierno del Estado.

Dice que tiene entendido que se procederá a manifestar su molestia colgando mantas en las fachadas de sus negocios en donde exponen la problemática, ya que podría llegar el momento que los turistas ya no quieran llegar a Valladolid, y entonces la situación se complicaría.— Juan Antonio Osorio Osorno

