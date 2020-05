Hay “represión” a taxistas en Motul

Acusan a edil de acosar a quienes piden seguridad

MOTUL.— Benjamín Estrella Vázquez, exchofer del Sindicato de Taxistas Unidad y Fuerza en la ruta Motul-Mérida, publicó ayer en Facebook un vídeo en el que dice que el alcalde Roger Aguilar Arroyo incurre en represión contra los taxistas que piden que se les proteja de los contagios de Covid-19.

El martes 19, Aguilar Arroyo dijo que “había una supuesta amenaza (de ‘martillos’) y querían parar del 15 (de mayo) al 1 de junio”, pero el Ayuntamiento intervino porque no permitirá que 1,500 personas se queden sin ese transporte a diario.

Igual dijo que “no hay pleitos entre sindicatos, hay pseudopolíticos que se quieren meter en la vida sindical y no son concesionarios de ningún sindicato”.

El miércoles 20 en Facebook se publicó un audio de la discusión del alcalde con los “martillos” que piden tener IMSS y seguro de vida porque, de fallecer por la pandemia, su familia quedará en desamparo. En la reunión no consiguieron esas prestaciones.

Tras ser despedido, Estrella Vázquez publicó ayer un vídeo de 2:23 minutos, en el que dice que Aguilar Arroyo dijo que hubo un malentendido con los directivos de la agrupación, pero “no existió un malentendido, sino que hemos estado presentando exigencias para el beneficio y protección de nosotros como operadores y de nuestras familias, debido, a la situación que estamos atravesando con lo de la pandemia, y por lo anterior los compañeros que han fallecido debido a esto.

“Estamos exigiendo protección para nosotros, a lo que el alcalde de una manera característica suya ha negado todo esto e, incluso, amedrentado e intimidado a los socios de esta agrupación. Digo esto porque incluso se me ha despedido, ha pedido literalmente mi cabeza, para que ellos regresen a trabajar al sitio asignado.

“Señor presidente usted escucha esto y sabe que hay conflictos en la agrupación, sabe que los operadores están reprimidos, pero ya no más. Si usted dice que no existe un problema, yo le digo que sí lo hay, sí lo hay, y todos mis compañeros comparten este sentir conmigo, puesto que no exigimos nada más que nuestra protección por la salud y bienestar de nosotros, nuestras familias y nuestros usuarios”, indicó.— Miguel Cárdenas Pech

En sus propias palabras Benjamín Estrella Vázquez, extaxista, en Motul

Cualquier cosa que me suceda a mi persona, a mi familia, a mis bienes, a todo lo que me rodea, si algo llegara a suceder hago responsable al señor presidente (Roger Aguilar Arroyo).

Puesto que él ha estado reprimiendo, tanto a los operadores como a los socios de Unidad y Fuerza haciendo lo que a él le venga en gana.

Entonces señor presidente, el conflicto sí existe, existe y no hay una solución para mí y para mis compañeros, así que usted es consciente que lo que estoy diciendo es solamente la verdad. Muchas gracias.