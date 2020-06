Hay serio riesgo de Covid-19 en Izamal y Motul

Los alcaldes de Izamal y Motul exhortaron a los habitantes a mantener las medidas que previenen los contagios de Covid-19, que aumentan en esos municipios.

Al igual que en el resto de Yucatán, en Izamal y Motul desde el lunes 8 reabrieron los negocios no esenciales, que cerraron desde el 30 de marzo, y con ello aumentó la gente que sale a las calles.

En Izamal, algunas personas ya dejaron de utilizar el tapabocas, que por orden estatal es de uso obligatorio al salir de casa.

Además, algunos vecinos terminaron de romper las cintas amarillas que impedían pasar a los sitios públicos, luego que las lluvias y vientos de la tormenta “Cristóbal” las dañaron a principios de mes.

Ante ello, personal municipal de Izamal pone nuevas cintas amarillas en los parques, bancas y juegos.

“Estamos en una situación en la que la ciudadanía debe valorar la vida de su familia, amigos y vecinos, ya que tal pareciera que la ciudadanía no ha entendido que estamos en muy serios problemas en el municipio porque muchos han dejado a un lado la prevención de lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial, y varios ya no usan el cubre bocas”, dijo el alcalde Fermín Sosa Lugo.

“El problema no es sencillo, todos tenemos que colaborar en la lucha contra el Covid-19, no podemos darnos el lujo de que unos ponen de su parte, pero otros no ponen empeño en valorar la salud”, destacó el concejal.

“Solos no se puede ganar esta batalla, se necesita el apoyo de toda la ciudadanía”, enfatizó el primer edil.

El alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, a su vez dijo a la población que la reapertura de negocios no esenciales no significa que ya se pueda salir y convivir como antes de la pandemia.

“No nos confiemos, el Covid-19 está en su momento más crítico de contagios, los hospitales empiezan a llegar al tope de la capacidad y, ni Dios quiera, el número de fallecidos también irá en aumento y por nada del mundo deseamos que sea alguien de tu familia”, indicó.— José Candelario Pech Ku