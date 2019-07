Hay un “ambiente tóxico” en clínica de Tekax

Queja de despido injustificado en hospital de Tekax

TEKAX.— Llevaba cuatro años laborando en el Centro de Salud de esta ciudad; el pasado miércoles llegó a trabajar como todos los días, pero le dijeron que regrese a su casa, que su contrato no había sido renovado y la justificación fue de que “son órdenes de arriba”.

Es el caso de Raúl Enrique Arceo Fuentes, quien desde hace varios días espera una respuesta en la entrada del hospital, pero no le hacen caso. Lo que pide es que se le haga justicia, ya que considera injusto que luego de cuatro años le quiten el trabajo “así nada más”.

En charla con el Diario, Arceo Fuentes manifestó que desde la asignación de una nueva administradora comenzaron los problemas en el nosocomio, principalmente hostigamiento hacia los trabajadores.

“Hay muchas anomalías que ocurren en el hospital, actualmente se está trabajando en un ambiente tóxico, pero todos se quedan callados por temor a perder sus trabajos. Espero que las autoridades investiguen y comprobarán las irregularidades”, señaló el afectado.

“No puede ser que de la noche a la mañana me digan que ya no tengo trabajo, es una baja injustificada. Están pisando mis derechos laborales y por eso pido que se me haga justicia”, agregó.

Arceo Fuentes laboró cuatro años en la clínica en el puesto de intendente y aseguró que nunca tuvo problemas, hasta que entró la nueva administradora.

“Entiendo que no soy el único, que hay otros trabajadores de otros hospitales que les están quitando su trabajo de manera injustificada.

“Si vengo al hospital es porque pido que me atiendan, que me den una respuesta. No se vale que le pisen nuestros derechos solo para poner a gente recomendada y con privilegios, desempeñando puestos que no les corresponden”, puntualizó.

Como informamos, en días pasados, en el municipio de Chapab, vecinos se manifestaron por el cambio de una enfermera, por presunta “venganza política”.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT