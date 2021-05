Hay un amparo contra una obra en Valladolid

Insisten en que desalojo temporal violenta derechos

VALLADOLID.— Las críticas y señalamientos contra el alcalde Enrique Ayora Sosa, por los proyectos de reconstrucción del mercado municipal y del parador del cenote Zací son cada vez más: ayer viernes el ex regidor Alberto Pool Poot manifestó que promovió un amparo ante un juzgado federal debido a que “se violentan los derechos de los artesanos”, además que se afecta el medio ambiente del parador turístico.

Ayer publicamos que locatarios del mercado municipal se manifestaron en el interior del centro de abasto y algunos de ellos en su intervención en el movimiento que encabezó Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, insultaron al primer edil por considerar que se aprovecha de los locatarios que bajo presión firmaron su anuencia para ser reubicados a unos locales comerciales que se armaron en la calle 35-A, que calificaron como “gallineros”.

La reubicación de los locatarios se hará de manera paulatina, conforme se vayan demoliendo los espacios para construir otros, similar situación viven los artesanos del parador del cenote Zací, que por cierto para hoy sábado ya deben estar instalados en el estacionamiento ubicado detrás de una institución bancaria en el centro de la ciudad.

Hace unos días publicamos que el artesano Heriberto Rafael Núñez Petul, interpuso una denuncia ante la delegación de la Codhey, debido a que consideró que se violaron sus derechos laborales al no ser tomado en cuenta en el listado de artesanos que maneja el municipio, pues su nombre no figura en la lista, luego de varios años de trabajar en el lugar, de modo que cuando regresen en siete meses al cenote él no tendrá su local.

Alberto Pool Poot, quien tiene un local comercial de artesanías en el parador del cenote, manifestó que desde el pasado 26 de abril tramitó un amparo contra la acción de las autoridades, en donde expone que se violan los derechos de 44 artesanos, incluyéndolo a él.

Además señaló que el proyecto que se pretende ejecutar en el cenote violenta el medio ambiente, lo cual sustentó con documentos que entregó en el juzgado donde promovió su defensa.

Explicó que no hay razón para que sean reubicados los artesanos, pues muy bien se pudo hacer un proyecto bien planeado y no al vapor, distribuyéndolos en el mismo lugar, ya que hay suficiente espacio en donde se pueden acomodar, pero de una manera irregular los están expulsando, además que tres de ellos no tendrán cabida posteriormente, lo cual no están dispuestos a permitir.

El lado posterior del parador, donde hay más de 20 locales comerciales en el cenote Zací, ya está en proceso de destrucción, mientras que los que frente a la calle 39 aún no son desalojados, pero es probable que ese proceso se haga el sábado o domingo, ya que para el lunes 3 de mayo ya debe estar desocupado todo el edificio.— Juan Antonio Osorio Osorno