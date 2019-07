Hermana a Seyé y a Nolo San Bartolomé

Visita del patrono a Tixkokob será correspondida

NOLO, Tixkokob.— Fieles católicos trajeron en peregrinación la imagen de San Bartolomé Apóstol que preside el altar de la parroquia del mismo nombre en Seyé, hasta esta comunidad a fin de estrechar lazos afectivos entre ambas comunidades.

Poco más de cien personas encabezadas por el presbítero Rafael May Becerra, a bordo de un autobús y varias camionetas, viajaron de Seyé a Nolo, en lo que consideraron una visita histórica ya que a pesar de que ambas comunidades veneran al mismo santo, nunca habían tenido contacto entre sí.

A su llegada a Nolo la imagen de Seyé ya era esperada por decenas de pobladores encabezados por el presbítero Amílcar Matías Rosado Sosa y enarbolando estandartes lo acompañaron hasta la iglesia en donde se ofreció una misa en su honor.

Al paso del contingente, la gente salía al paso de éste a tomar fotografías o grabar vídeo con sus teléfonos celulares.

Hace poco más de un año que el propio Rafael May Becerra tuvo la idea de realizar este intercambio de visitas, pero fue enviado a la parroquia de Itzimná en Mérida, y por azares del destino llegó a la iglesia de Seyé y ya como vicario de la parroquia terminó de concretar la visita.

“Hace ya un tiempo planeamos esta visita, pero no se había concretado por diversos motivos, cuando estaba como cura aquí en Nolo nunca me imaginé que iba a ser yo quien la hiciera y trajera la imagen de Seyé a esta comunidad”, señaló el Pbro. May Becerra, durante la misa.

Explicó que es una especie de visita para invitar a la imagen de Nolo a que visite Seyé también y será el día 30 de agosto cuando el santo y el pueblo de Nolo acudan en peregrinación a Seyé.

“Estamos muy contentos de hermanarnos de esta manera con una población que tiene al mismo Santo Patrono que nosotros”, comentó uno de los peregrinos de Seyé.

Tras la misa, integrantes de la parroquia ofrecieron un festival artístico a los visitantes.— MAURICIO CAN TEC