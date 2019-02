Hiere a sus primos con arma de fuego

A uno de ellos le pasan cerca de la cara los disparos

TEKAX.— Una fuerte movilización de agentes municipales y estatales se registró anteanoche viernes en la colonia Labná, para detener a un sujeto al que conocen como “Dzulino”, quien intentó ultimar a sus primos disparándolos con un arma de fuego calibre 12 milímetros por viejas rencillas.

El saldo del ataque fue de dos lesionados, quienes fueron trasladados a sendos hospitales para su atención.

Los disparos causaron temor entre los habitantes de la colonia. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la noche del viernes, en la calle 24 entre 61 y 63 de la mencionada colonia.

De acuerdo con datos recabados, los involucrados son Maximiliano Us Can (a) “Dzulino” y sus primos Lorenzo Us Poot y Enrique Us Balam, de 27 y 51 años de edad, respectivamente.

Detonaciones

Primero se liaron a golpes, bajo los efectos del alcohol.

En un momento dado Us Can sacó un arma de fuego, con la que disparó en repetidas ocasiones a sus familiares. Testigos del hecho aseguran que escucharon al menos tres disparos.

El más afectado fue Us Poot, quien recibió un disparo en la pierna izquierda. A Us Balam los tiros le pasaron cerca de la cara, pero un perdigón le pegó en la nariz y otro en la mano izquierda.

Us Poot fue trasladado al Hospital General, donde no lo quisieron recibir y tuvo que ser trasladado al hospital O’Horán de Mérida, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

El agresor ya se había dado a la fuga cuando llegaron los oficiales al sitio. Después se presentó personal de la Fiscalía para las pesquisas.— JULIO CÉSAR CAAMAL CUY