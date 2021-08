Hijo de “Ivonne del Sur” secuestra a hijo de expareja

Sería una persona "altamente peligrosa"

TEKAX.— Effie Elina Téyer Garduño, vecina de esta ciudad, demanda a su expareja Braulio Matías Pérez Navarrete por secuestro y agresión.

La mujer señala que desde hace casi dos meses que Pérez Navarrete no le devuelve a su hijo y que el pasado 28 de julio sufrió agresiones físicas por parte del demandado, a quien ella cataloga como una persona agresiva, “altamente peligrosa”, ya que suele portar armas de fuego.

Hay una denuncia

Por estos hechos, Effie Téyer interpuso una denuncia contra de Pérez Navarrete, quien es hijo de la diputada federal electa y exalcaldesa de este municipio, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, conocida como “la Ivonne del Sur”.

La quejosa narró que el pasado 27 de junio su hijo Braulio Pérez Téyer, de 11 años de edad, fue a visitar a su papá, sin su autorización, ya que el adulto presentaba los síntomas de Covid-19.

“Al darme cuenta, le hablé (vía telefónica) a Pérez Navarrete y le pregunté si estaba el niño con él y me contesta la llamada hasta la noche y me dice que sí, que el menor estaba en casa de la señora Consuelo Navarrete y que hasta al día siguiente me lo devolvería.

“Al día siguiente (Pérez Navarrete) me marcó pidiendo que yo lo vaya a buscar a casa de su abuela. Cuando llegué a ese lugar, mi expareja me empezó a gritar e insultar, ya que no quería que me lleve al niño.

“Al entrar a la casa por mi hijo me pegó y empujó, por lo que yo caí al piso. Posteriormente me jaló el pelo tratándome de sacar de la casa. Todo esto en presencia de mi hijo”, aseguró Effie Téyer.

“Mi hijo se alteró y comenzó al llorar. No pude calmarlo, ya que su padre me sacó de la casa. Ese mismo día puse mi demanda, con el número GE/0899/2021.

Sin alerta Amber

“Me dieron la opción de activar la Alerta Ámber, pero como el niño está con el papá no la activaron.

“Después solicité al Juzgado Mixto la restitución, ya que (el menor) está bajo mi resguardo desde hace varios años”.

Detalló que el papá del menor tiene días de visita.

Falta a obligación

Además, Effie Téyer destacó que Pérez Navarrete, con quien vivió en unión libre unos tres años, “no da ni la pensión (alimenticia)”, la cual fue asignada a su favor por un juez.

Ante esta situación, también demandó a Pérez Navarrete con el número 186/2020, agregó la mujer.

“Hace unos días acudí al actuario para que presente ante el juez a mi hijo y me lo devuelvan después de casi mes y medio de no tenerlo, y me llevo la sorpresa de que se lo llevaron a Holbox, Quintana Roo, al hotel de la señora Carmen Navarrete”.

Effie Téyer dijo que el problema que enfrenta con su expareja ha llegado a oídos del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Aseguró que Carmen Navarrete está encubriendo a su hijo, quien “es una persona altamente peligrosa, ya que es agresiva y porta armas”.

