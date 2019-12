Histórica entrega de apoyos

17,000 acciones de vivienda este año en el Estado

TICUL.— Con el anuncio de que no quitará “el dedo del renglón” hasta que el hospital de segundo nivel de esta ciudad entre en funcionamiento, y del gasto de 5 millones de pesos para el equipamiento y mantenimiento del Hospital Comunitario, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la entrega de los certificados del Programa de Vivienda Social a 680 beneficiarios de la cabecera y las comisarías.

El gobernador Mauricio Vila Dosal al pronunciar un mensaje en Oxkutzcab, donde se entregaron certificados de 732 acciones de vivienda

La actividad se realizó en la explanada del parque principal y la bienvenida estuvo a cargo del presidente municipal Rafael Gerardo Montalvo Mata, quien destacó que con el trabajo que se realiza en Ticul y las comisarías se busca hacer el mejor Ticul de la historia.

Tras visitar e inaugurar el consultorio del programa Médico 24/7, en la comisaría de Yotholín, donde solo estuvo de paso, el titular del Ejecutivo estatal encabezó en esta ciudad la entrega de los certificados para la construcción de 250 cuartos, 150 baños, 180 cocinas y 100 pisos de concreto.

Trabajo conjunto

Vila Dosal aseguró que este año se construyen 17,000 acciones de vivienda en todo el Estado, lo que calificó como algo histórico y felicitó a los alcaldes que hayan dado su parte y apoyado este plan junto con los gobiernos federal y estatal.

“Hicimos un censo, pasando casa por casa, y pudimos detectar que en Ticul tenemos 767 viviendas con alguna necesidad, y este año atendimos a 680. El próximo año vendremos de nuevo y nos vamos del 680 para adelante”, aseguró.

“Que no estés en el censo no quiere decir que no te podamos ayudar, vamos a pasar el próximo año y volveremos a hacer el censo porque lo vamos a estar actualizando año con año”.

Vila Dosal comentó que tuvo una gira por el Sur visitando Tekax, Oxkutzcab, Maní, Dzan y cerró sus actividades en Ticul.

Mejoras en salud

También anunció que se erogarán 5 millones de pesos para realizar trabajos de mantenimiento y equipamiento al Hospital Comunitario de esta cabecera.

“Vamos a incluir para este hospital un electrocardiógrafo y un carro rojo para la atención de las personas que sufren algún infarto.

En cuanto al hospital de segundo nivel, dijo que no quitará “el dedo del renglón hasta lograr que funcione. Cada vez que veo al secretario de Salud y al presidente les reiteramos y esperamos que pronto podamos tener buenas noticias para que Ticul cuente con ese hospital que tanto se merece”.

El gobernador refirió que en Ticul se realizan mejoras en las escuelas; cinco planteles formarán parte del programa La Escuela es Nuestra, y se pavimentarán 9 kilómetros de caminos sacacosechas.

También mencionó otros planes de apoyo a agricultores, artesanos y estudiantes, como el de los apoyos para combatir al “dragón amarillo”, los créditos a micro empresarios, y las becas y útiles en diversos niveles.

732 beneficiarios

En Oxkutzcab, cientos de beneficiarios del programa Vivienda Social 2019 recibieron los certificados de las acciones de vivienda, en la cancha municipal.

Vila Dosal anunció que en 2020, el gobierno del Estado, junto con autoridades municipales remodelarán el Mercado 20 de Noviembre.

En la primera etapa de este proyecto se invertirán unos $30 millones, de los cuales el Ayuntamiento aportará el 50%. Para la segunda etapa, se hará un desembolso de $15 millones.

Vila Dosal indicó que en campaña se comprometió a otorgar una vivienda adecuada a los que más necesitan el apoyo o dotarles de una casa a los que viven en situación de hacinamiento.

Destacó que con 17,000 acciones de vivienda en un solo año se realizan el programa de viviendas más grande en la historia de Yucatán.

En Oxkutzcab, se entregaron 732 acciones de vivienda: 310 cuartos adicionales, 252 cocinas, 80 pisos de concreto y 90 baños.

“Nunca antes en la historia de Oxkutzcab se han hecho tantas acciones de vivienda”, apuntó Vila Dosal.

Estas obras se realizan gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Oxkutzcab, que aporta $9 millones, igual cantidad que ofrecen los gobiernos estatal y federal.

Asimismo, recordó que ha hecho otras acciones en el rubro de salud, implementando el programa 24/7 en Xul y 362 personas son atendidas a través del programa Médico a Domicilio.— Hérbert Nelson Bacab Poot

Visita a la región Pormenores de la gira

Gira de trabajo

El gobernador Mauricio Vila Dosal realizó una gira de trabajo por el sur del Estado, donde visitó los municipios de Tekax, Oxkutzcab, Maní, Dzan y Ticul, donde cerró sus actividades.

Séquito

A su paso por comunidades de la región, Vila Dosal estuvo acompañado del senador Raúl Paz Alonzo, diputados locales como Jorge Borjas Romero y Hermelindo Loeza Pacheco, así como de secretarios del gobierno del Estado, entre otros funcionarios.

Beneficiarios

En Ticul, el gobernador hizo entrega simbólica de los certificados a beneficiarios del programa de vivienda, entre ellos a José Eduardo Canché Euán, María del Carmen Caamal Tuyub y Wendy Aracely Mena Acosta.

