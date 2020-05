Hombre denuncia a sus primos por presuntas amenazas en su contra

YAXCABÁ.- José Dolores Xeque Xix, vecino de la comisaría de Tixcacaltuyub, del municipio de Yaxcabá, acusa a sus primos Juan Alberto y Mariano Xeque Chablé de intentar apropiarse de un terreno. De acuerdo con el quejoso, el predio le fue cedido por su padre y ahora está siendo invadido por los ya mencionados.

El afectado dice que desde hace un mes le reportaron que la familia de estas personas llegaron al terreno, tumbaron árboles y comenzaron a cercar. "Son seis mecates de terreno que me están despojando", señala Xeque Xix, quien ubicó el terreno al sur de Tixcacaltuyub, cercano a Tahdzibichen.

"Todos en el pueblo saben que mi padre me lo dejó dese hace 20 años. El año pasado tramité una constancia ante el comisario municipal, Hernán Echeverría Cardóz, entonces no sé por qué me lo invaden. Ahora que lo manifesté con la juez de paz en la cabecera municipal, me dijeron que denunciara el caso en Valladolid".

Denuncia amenazas

José Dolores Xeque Xix presenta la denuncia interpuesta ante sus familiares, quienes presuntamente invadieron su terreno. Foto de Megamedia

Explicó que si decidió poner una denuncia ante las autoridades, se debió a que Juan Alberto y Mariano amenazaron con hacerle daño sino "dejaba en paz" las cosas como estaban.

La denuncia fue interpuesta en Fiscalía General del Estado de Yucatán, Unidad de Investigación y Litigación de Valladolid, con número de carpeta UNAT13-GF/ 760/2020.