Hombre denuncia amenazas por lío por un campo de béisbol

Pide seguridad por un lío por un campo de béisbol

MOTUL.— Gregorio Pool López denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que fue amenazado y calumniado debido a que trabaja en la exhacienda motuleña de Santa Cruz Pachón.

Además, afirmó que las quejas de unos 100 vecinos contra él se deben a que no apoyó la lucha por el lote del campo de béisbol.

Según los archivos del Diario, el lío por el centenario campo de béisbol “Benjamín Campos” data al menos del 10 de diciembre de 2018, cuando el dueño de la exhacienda metió maquinaria pesada para destrozarlo.

El conflicto se reactivó en marzo de 2019. En ese mes y en abril vecinos hicieron guardias para impedir la construcción de un muro alrededor del campo.

Ese marzo, el hoy alcalde reelecto Roger Aguilar Arroyo dijo que Jacinto de Guadalupe Worbis Alonzo, dueño de una empresa de grúas, presentó los documentos que comprueban que es el dueño del lote de la exhacienda y del campo de béisbol.

Sin embargo, en abril de 2019, los vecinos ganaron dos amparos que ordenaron a Worbis Alonzo quitar los vehículos siniestrados que tiró en el campo y parar la construcción de la barda.

En un nuevo episodio del lío, en febrero pasado alguien quemó basura en el campo de béisbol y el fuego consumió todo el pasto.

El 3 de mayo, unos 100 habitantes de Santa Cruz Pachón hicieron un plantón junto a la capilla de la comisaría y pidieron al Ayuntamiento expulsar a Pool López, “Cuxo Pool”, porque entra a sus terrenos, les falta el respeto y toca a mujeres en la calle y solo es detenido un rato y luego liberado.

En esa protesta, Flor Anahí Pool Hobak dijo que en la Fiscalía interpuso este año una denuncia contra su propio padre, “Cuxo Pool”, Yucatán por agresiones físicas y verbales, y la dependencia libró la orden de restricción para que él no se acerque a la casa de ella y su hija.

Réplica

Ayer, a casi seis meses de las acusaciones, Pool López, de 59 años de edad, en visita al Diario solicitó su derecho de réplica para dar a conocer su versión sobre los hechos.

“Cuxo Pool” dijo que debido a la prohibición de acercarse a su hija, él ya no habita su predio de la calle 22 de la comisaría y se fue a trabajar de albañil en Mérida con la ayuda de su jefe.

Aseguró que vivió en su casa, de terreno ejidal, durante 40 años, donde tuvo 10 hijos, de los cuales sobreviven ocho.

Relató que el conflicto con su hija que lo denunció se inició por un lío de terrenos y por pleitos con el esposo y familia de ella.

Contó que su hija le pidió un pedazo de terreno ejidal, pero al momento de firmar el documento él detectó que ella anotó más tierra de la prometida y le pidió que cambie las escrituras.

Por hacer de nuevo el trámite, Flor Pool no alcanzó a meter a tiempo los documentos para recibir un apoyo de un programa de gobierno.

“Cuxo Pool” relató que como albañil le construyó la casa a su hija con la condición que le pague la mano de obra, que fue $26,000; además le dio un préstamo de $600, pero nunca le pagaron, aunque él no demostró ningún comprobante.

La situación se volvió tensa cuando se peleó verbalmente con el esposo de su hija, lo que derivó en que fue llevado a la cárcel municipal; luego fue liberado porque no se presentó denuncia.

Retornó a la exhacienda

Narró que anteayer martes a las 9:30 de la mañana, él regresó a trabajar como encargado de la exhacienda, labor que realiza desde hace tres años, pero fue amenazado de muerte por Reynaldo Chan Cauich, alias “Yiyo”, a quien denunció ante la Fiscalía, que abrió el expediente GL/1194/2021.

Sostuvo que el conflicto con los vecinos del poblado se debe a que perdieron el juicio por el campo de béisbol, tras denunciar por despojo de tierras a Worbis Alonzo, quien es jefe de “Cuxo Pool”.

Aseguró que los habitantes lo odian por trabajar para Worbis Alonzo. Pidió que las autoridades le brinden seguridad. “Yo no tengo nada contra Santa Cruz Pachón y si perdieron el juicio es la ley y yo solo soy trabajador de la exhacienda.

“(De) Todo lo que me acusan mi hija y los vecinos no tienen ninguna prueba y son falsos. Yo le pido a todos mis amigos que me conocen que no pierdan la esperanza, les digo que soy inocente y les pido a las autoridades con todo respeto que investiguen hasta el fondo para que vean que soy inocente”, dijo.— Miguel Ángel Cárdenas Pech