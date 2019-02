Hombre ingresa a un predio para “machetear” al perro

TEKAX.- El asesinato a sangre fía de un perro de la raza “french” causó indignación en redes sociales. El responsable, Manuel J. B. S., fue señalado por vecinos como un “psicópata que odia a los animales“, aseguran que no es la primera vez que comete un acto como este.

El domingo pasado, el agresor ingresó a un predio, ubicado en la calle 57 entre 42 y 44 de la colonia Centro, propiedad de la dueña del perro Neydi Balam. Con un machete, el hombre le cortó el cuello al perrito, que falleció de manera instantánea.

Los dueños avisaron a la policía municipal, cuyos elementos detuvieron al sujeto y lo trasladaron a la comandancia. Más tarde lo turnaron al ministerio público, pues el maltrato animal es un delito.

En redes sociales circula la versión de la dueña. Los usuarios reaccionaron con indignación y piden que se castigue al responsable.

“Fui víctima por la muerte de mi mascota, un perrito que fue brutalmente atacado por una persona del sexo masculino llamado Pascual Briceño, quien con un machete le cortó el cuello mientras estaba acostado cerca de mi baño, fue tanta la crueldad de este sujeto, que ingresó a mi predio precisamente a cometer esa atrocidad, desesperada solicité apoyo a la policía municipal y fueron quienes procedieron inmediatamente a detener al mencionado sujeto cuando aún permanecía en el interior de mi domicilio; posteriormente fui a la comandancia y el director Javier Nabte y todo el equipo jurídico que ahí labora, me atendieron y asesoraron para que no quede impune este evento, me explicaron que se trata de un delito denominado “maltrato animal doméstico” y coincido con ellos, no debemos como ciudadanos y autoridades permitir estos actos denigrantes;inmediatamente pusieron al detenido para que el ministerio público continúe el trabajo, en quiénes igual espero que trabajen para que se haga justicia.

A veces nos olvidamos de lo importante que es el trabajo de los policías y me da gusto que exista este apoyo en Tekax, les dejo una foto del lamentable suceso del cual aún me siento triste porque era parte de mi familia”, compartió.