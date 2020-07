Homenajean a Cuesy Adrián

Le dan el último adiós, policías de Umán y Hunucmá

Los policías municipales de Umán, Hunucmá, Valladolid realizaron sendos homenajes al comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, quien el martes en la noche falleció de Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Centro Médico “Ignacio García Téllez” del IMSS en Mérida.

Ayer jueves en la mañana, en sentida ceremonia, los policías de Umán hicieron el último pase de lista a Cuesy Adrián, quien fue su director por cuatro años, del 20 febrero de 2016 a su muerte.

Ante la foto de Cuesy Adrián colocada arriba de la entrada de la Dirección de la Policía y crespones a los lados, los oficiales y elementos administrativos de la Policía de Umán despidieron e hicieron el último pase de lista a su comandante.

A la ceremonia asistieron también el alcalde Freddy Ruz Guzmán y otros ediles.

“Estamos hoy (por ayer) reunidos para despedir a un amigo, no tengo las palabras para externar el sentimiento que me da su pérdida, ya que fue un ejemplo de servidor público que siempre daba de todo para sacar adelante su trabajo; es por eso que les pido que no bajen la guardia y pongan muy en alto el nombre de la Dirección de Policía de Umán”, expresó Ruz Guzmán.

Después de la ceremonia, los regidores recorrieron la comandancia municipal y constataron las ampliaciones en el edificio, las cuales fueron las últimas gestiones a cargo de Cuesy Adrián.

El subdirector Joel Xool Cen quedó como director temporal de la Policía, mientras Ruz Guzmán se reúne con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, para acordar el nombramiento del nuevo director policíaco de Umán.

Su jefe por seis años

En Hunucmá, anteayer en la mañana en la Dirección de la Policía Municipal, se hizo el último pase de lista a Cuesy Adrián y los agentes, formados en filas, respondieron por él “¡Presente!”.

Cuesy Adrián fue director de la Policía de Hunucmá por seis años, de julio de 2001 al 30 de junio de 2007, con los entonces alcaldes Roberto de Jesús Villafaña González (2001-2004) y Delio Jaime Pérez Quintal (2004-2007), ambos del PRI.

Cuando el panista Mario Balam Poot ganó la alcaldía de Hunucmá, Cuesy Adrián fue designado director de la Policía de Izamal por cuatro meses en 2007, de julio a octubre.

Hasta ayer en Izamal no se hizo una ceremonia luctuosa en honor de Cuesy Adrián.

En Valladolid, elementos de la Policía Municipal y de la SSP rindieron anteayer un homenaje a Cuesy Adrián.

Según una publicación que Mirna Cuesy, hija de Cuesy Adrián, compartió en Facebook, una caravana de patrullas municipales y estatales desfilaron hasta el parque principal, donde los policías hicieron una guardia de honor y guardaron un minuto de silencio en memoria de Cuesy Adrián.

Luego sonaron las sirenas con las torretas encendidas y rodearon el parque como muestra de afecto a Cuesy Adrián, quien fue titular de la Secretaría de Protección y Vialidad (hoy SSP) de febrero de 1991 a febrero de 1993.

Presidieron el homenaje el director de la Policía Municipal, Jorge Robledo Rodríguez, y el comandante Rafael Ruiz Lizárraga, en representación del comisario Emilio Fernando Zacarías Laines, subsecretario de la Policía Estatal de Caminos Peninsular.

Cuesy Adrián no dirigió la Policía de Valladolid, pero fue comandante de la zona Oriente de la SSP, con base en Tizimín en 2008 y subsecretario de la Policía Estatal de Caminos Peninsular del 15 de febrero de 2009 a 2011, cuando asumió el mando de la Policía Municipal de Mérida.

Luego fue director de la Policía en Tizimín, Kanasín y Umán.— Flor Estrella Santana / Carolina Uc Quintal

Condolencias Comandante Federico Cuesy Adrián

Funcionarios y exfuncionarios expresaron el pésame a los deudos del comandante.

Mario González

Nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y compañeros del Cmdte. Federico Cuesy Adrián por su sensible fallecimiento acaecido anoche, en Mérida. Recordamos su buen trabajo como director de la Policía en Tizimín, que le mereció el reconocimiento de propios y extraños. Descanse en paz, escribió el alcalde de Tizimín en su cuenta de Facebook.

Ivonne A. Ortega Pacheco

Lamento el sensible fallecimiento en Yucatán del comandante Federico Cuesy Adrián, servidor público, profesional de la seguridad y ser humano ejemplar, reconocido ejemplo de pundonor y sencillez. Mi solidaridad con su familia. El comandante “Átomo”, cuyo fallecimiento lamentamos, ejemplifica el valor y entereza de hombres y mujeres que dan su vida para protegernos y a quienes como sociedad debemos reconocimiento y respeto, afirmó la exgobernadora en Facebook.

SSP

La Secretaría de Seguridad Pública está nuevamente de luto. Este martes a las 23 horas falleció el comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, quien actualmente se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Umán.

Hombre íntegro, servidor público y policía ejemplar, el Comandante Cuesy Adrián se ausenta físicamente, tras una ardua batalla contra el COVID-19. Nos deja un legado de trabajo intenso y amor al servicio de la sociedad. Nos deja ejemplo de honor y dignidad para portar el uniforme policial.

El secretario de Seguridad Pública, Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, mandos, personal operativo y administrativo de nuestra institución, expresamos nuestro fraternal acompañamiento a su hijo e hijas y a sus demás familiares. Descanse en paz, expresó la Policía de Yucatán en su cuenta de Twitter.