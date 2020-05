Homenajean a docentes

Nueva rotonda en Progreso y llegan cheques en Umán

Debido a que las escuelas están cerradas y las reuniones están prohibidas por la emergencia por la pandemia de Covid-19, ayer viernes no se realizaron festejos masivos por el Día del Maestro, pero en Progreso se presentó la Rotonda al Maestro Distinguido y en Umán los profesores con 30 y 40 años de servicio magisterial recibieron, en sus casas, un reconocimiento y un cheque.

En Progreso, el alcalde Julián Zacarías Curi presentó la renovada Rotonda al Maestro Distinguido, para conmemorar la dedicación, el esfuerzo y la entrega de los docentes en la formación de nuevas generaciones.

“Quiero expresar mis felicitaciones a cada una de las maestras y maestros del municipio, ya que son piezas importantes y pilares del desarrollo social; por ello hemos trabajado para darles un espacio digno, destinado únicamente para honrar su sabiduría y sus grandes trayectorias”, dijo el edil.

“Incluso en estas circunstancias, sus enseñanzas continúan con nosotros, cada palabra sabia y valores que inculcan a nuestros niños, jóvenes y adultos están presentes todos los días hasta convertirlos en hombres y mujeres de bien”, remarcó.

Zacarías Curi precisó que la Rotonda al Maestro Distinguido se ubica en la Casa de la Cultura, en la calle 25 con 80 de este puerto.

Indicó que la rotonda es el nuevo “Paseo de arte, educación, cultura e historia” y consta de una nueva estructura a manera de media luna, donde se instalaron las placas de Maestro Distinguido; nuevas luminarias, bancas, pintura y áreas verdes.

Por último, Zacarías Curi exhortó a todos los habitantes a cuidarse y seguir las medidas de prevención.

“Evitemos reuniones; sé que estas fechas son importantes, pero debemos mantenernos alerta y tomar nuestras precauciones, para que el día de mañana todos juntos podamos disfrutar de un mejor Progreso con espacios nuevos”, dijo.

En Umán, el Ayuntamiento no realizó el tradicional festejo del Día del Maestro, por la pandemia, pero el alcalde Freddy Ruz Guzmán, en un vídeo en redes sociales, felicitó a los docentes y, en especial, a aquellos que ya se jubilaron pero dejaron huella en las aulas umanenses.

Ruz Guzmán además fue a las casas de los maestros María Claudia León y Tec y Roger Iván Brito Quijano y les entregó el reconocimiento y el cheque que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) les envió por sus 30 y 40 años de docencia, respectivamente.

Durante la entrega de reconocimientos, el edil les agradeció a los docentes todos los años dedicados a la educación con vocación y responsabilidad durante varias generaciones de estudiantes en el municipio.

Les dijo que han contribuido a la formación de ciudadanos con valores y ejemplares.— Carolina Uc Quintal

Progreso Aplazamiento

El alcalde informó que por la pandemia, se pospuso la elección del Maestro Distinguido del Año 2020.

El riesgo de reunirse

“Por el momento no es viable poder realizar reuniones, ya que no queremos exponer a los ciudadanos; como lo he mencionado en muchas ocasiones, lo primordial es la salud; por lo tal ya habrá tiempo para festejar con todos ustedes”, indicó Julián Zacarías Curi.

Van 20 galardonados

Según un comunicado, la primera de las placas de Maestro Distinguido del Año se otorgó en 1999 y hasta ahora 20 profesores ya recibieron esta distinción, como un homenaje y símbolo de arduo trabajo, paciencia y amor por la enseñanza.