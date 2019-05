Honestidad, valor necesario

Reconocimiento de Valladolid a fiscal de Q. Roo

VALLADOLID.— “Tener valores, amor al trabajo, honestidad, responsabilidad y dar el ejemplo, son algunas de las aptitudes que debe tener un servidor público para desempeñar sus funciones correctamente”, manifestó en una entrevista Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción de Quintana Roo, quien este domingo recibirá en esta ciudad, la medalla “Valladolid”, que le otorgará el grupo sociocultural “Luis Rosado Vega”, en coordinación con el ayuntamiento.

En la plática, la funcionaria del vecino estado, pero oriunda de esta ciudad, no quiso hablar de lo que le falta a la vicefiscalía de Yucatán para enjuiciar y llevar ante las autoridades a funcionarios de esta entidad que han incurrido en presuntos actos de corrupción porque, según dijo, podría herir susceptibilidades, sobre todo porque desconoce el trabajo que realizan las autoridades que combaten este problema, que, consideró, son actos que se dan en todo el país.

De su parte, dijo, en el vecino estado realiza acciones innovadoras para combatir la corrupción al grado que hasta el momento ha incautado 32 predios al ex gobernador Roberto Borge Angulo, de los cuales 21 han sido a su madre.

Por ese delito Borge Angulo continúa en la cárcel y ya han integrado los expedientes correspondientes para tratar de mantener detenido al ex ejecutivo, refirió, aunque sabe que el delito de corrupción no es grave y podría ser liberado en cualquier momento.

Sin embargo, reitero, continúan los procesos correspondientes en donde se ventilan delitos del fuero federal y estatal, lo cual es una batalla jurídica que se libra para demostrar la responsabilidad del ex gobernador.

Del mismo modo, Rosaura Villanueva manifestó que se han asegurado otros predios al también ex gobernador Félix González Canto, pero no quiso explicar a cuánto asciende el monto de lo incautado al ex mandatario estatal quintanarroense.

La funcionaria estatal estuvo la noche del miércoles en una reunión de planeación con el grupo sociocultural “Luis Rosado Vega” para la entrega de la medalla “Valladolid”, que por cierto será donada por el empresario Florencio Arceo.

Presea anterior

Hace poco más de un año Rosaura Villanueva Arzápalo recibió de la misma agrupación en esta ciudad la medalla como “Mujer distinguida”, y debido a que es oriunda de esta ciudad y por el trabajo que realiza ahora recibirá la medalla “Valladolid”, que se entregará el domingo alrededor de las ocho de la noche en los corredores del Palacio Municipal.

Rosaura Villanueva dijo que es un gran honor para ella recibir la medalla en la tierra que la vio nacer, en donde estudió su primaria, secundaria y preparatoria, incluso intentó estudiar para docente, pero en realidad le llamó mucho más el tema del derecho.

Desde que vive en la isla de Cozumel, Quintana Roo, se ha desarrollado en el tema del derecho, incluso ha sido Jueza, y Subprocuradora en la zona norte, entre varios cargos en el sector público, y ahora tiene la encomienda del combate a la Corrupción, lo cual considera que está haciendo de manera acertada a pesar de las necesidades que tiene, pero se está haciendo un buen trabajo.

“Estamos trabajando en coordinación con la DEA, FBI, de los Estados Unidos, incluso con la ONU, para poder poner en marcha diversos programas innovadores”, aseveró.

Incluso, agregó, se ha capacidado a los alcaldes de los municipios quintanarroenses para que tengan conocimiento en los delitos en los que pueden incurrir si cometen algún acto de corrupción, entre otras cosas.— Juan Antonio Osorio