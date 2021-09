Hostigan a cantante callejero en Valladolid

Por “afectar” a comensales lo corren de bazar

VALLADOLID.— José Felipe, quien se identifica como el imitador del ya fallecido cantante José José, manifestó que los actuales inspectores de Espacios Públicos no lo dejan cantar en el Bazar Municipal, de donde según dice ya lo han expulsado, y es donde obtenía recursos para subsistir.

En la pasada administración, los inspectores de Espacios Públicos asignados al Bazar Municipal, de igual manera procedieron en su contra, luego de varios días de hostigarlo y no dejarlo cantar en el lugar, pero luego de darse a conocer su caso las ex autoridades le permitieron continuar.

Ahora, con nuevas autoridades, pero con los mismos inspectores, cuyos nombres no proporcionó, lo volvieron a hostigar en el Bazar Municipal y no le permiten cantar, lo cual realiza desde hace mucho tiempo y de allí obtiene recursos para mantener a su familia.

José Felipe, se moviliza en una pequeña moto, lleva una bocina y su micrófono y donde vea la presencia de gente se detiene y canta, luego pasa un recipiente para que los que quieran apoyarlo con algunos pesos lo hagan y así logra reunir algunos recursos.

El Bazar es su sitio favorito debido a que en el lugar todos los días hay gente y aprovecha para cantar y ganar un poco de dinero. Dice que no está robando, sino que está trabajando en lo único que sabe hacer.

El imitador comentó que desde hace varios días lo han hostigado, hasta que finalmente le dijeron que no puede cantar en el lugar porque “afecta” a los comensales, por lo que decidió acudir a hablar con el director de Espacios Públicos, José Alcocer Aguilar, aprovechando el pasado Martes Ciudadano, pero éste le dijo que no lo puede permitir porque está violando el reglamento de Espacios Públicos y Mercados, pero no le especificaron de qué manera.

El funcionario le ofreció que puede permanecer de cuatro a seis de la tarde en el interior del parque, pero nada más.

El afectado recordó que en la campaña pasada el hoy alcalde Alfredo Fernández Arceo, le dijo “cuando yo llegue a la presidencia se acabará tu sufrimiento”.

Dice que ahora entiende porqué lo dijo: “Ya no sufriré, porque me voy a morir de hambre”.

José Felipe dijo que solo pide que le den oportunidad de seguir trabajando, porque de los recursos que obtiene dependen él y su familia.— Juan Antonio Osorio Osorno