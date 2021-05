Hotel Reef Yucatán recibe reconocimiento "Gold Crow" por su excelencia

El Hotel Reef Yucatán, ubicado en Telchac Puerto, recibió este viernes 28 de mayo su segundo reconocimiento de la calidad “Gold Crown”, de la organización RCI (Resorts Condominium International), empresa global líder en intercambios de vacacionistas entre hoteles afiliados.

En una ceremonia en las instalaciones del Hotel Reef, entre aplausos, agradecimientos y recuerdos; el licenciado Jazziel Rodríguez Santamaría, ejecutivo de cuenta de RCI de Latinoamérica, entregó la placa “Gold Crown” al gerente del centro de hospedaje de cinco estrellas, Cecilio González Vidal.

Rodríguez Santamaría recordó que en 2019 el Hotel Reef Yucatán obtuvo por primera vez este máximo reconocimiento de calidad. En 2020 no se pudo por la pandemia del Covid-19 y este año el hotel de playa de Telchac Puerto ratificó su calidad con excelente servicio de check in y check out, además de:

Instalaciones de primer nivel.

Limpieza de sus unidades de servicio.

Reportes de buena experiencia que viven los visitantes en esta propiedad.

“Este distintivo de calidad es un reconocimiento a la gran labor de equipo que realiza todo el personal, es el máximo reconocimiento que otorga esta empresa internacional a sus hoteles afiliados”, explicó Rodríguez Santamaría en su discurso.

RCI es una empresa líder de intercambio vacacionales a nivel mundial, continuó, antes de especificar que se cuenta con más de 4,300 hoteles afiliados y "sólo el 30% logra obtener este reconocimiento".

"Este distintivo de calidad es importante porque garantiza a los socios la satisfacción de una excelente experiencia dentro de una propiedad y nos da la confianza de recuperar lo que se perdió en el año y medio de la pandemia”.

Los beneficios de hospedarse en el Hotel Reef Yucatán

Hotel Reef Yucatán es el único centro de hospedaje de playa que cuenta con el reconocimiento “Gold Crown” en Yucatán. Esto significa que quien se aloja en este hotel recibirá un excelente servicio, gozará de instalaciones de gran turismo y una estadía segura por la aplicación de los protocolos sanitarios para la prevención del Covid-19 y una atención amable del personal.

Orgulloso y agradecido por la colaboración del personal para lograr este reconocimiento por segunda ocasión, el gerente Cecilio González manifestó que es un honor recibir nuevamente este distintivo, que refuerza el trabajo diario, con entrega y buena actitud, detrás del día a día en esta empresa propiedad del Grupo Dicas.

“Vamos por el tercer reconocimiento, lucharemos para que el próximo año lo consigamos, hay que continuar con el esfuerzo, no se confíen, esta distinción nos compromete a seguir mejorando y nos compromete más de lo que ya estamos”, dijo el gerente.

Entrega del Premio RCI Al Reef Telchac, en la image aparece Cecilio González Vidal, sosteniendo el reconocimiento de RCI. Foto Carlos De La Cruz

“Agradezco a todos los colaboradores, al director Arturo Quirarte, al presidente del Grupo Dicas, licenciado Emilio Díaz Castellanos, por confiar en nosotros, por creer en nosotros y a RCI por llevar este control de calidad y darnos los ánimos para seguir trabajando con mucho compromiso en el reinicio de estas actividades turísticas y la reapertura económica”.

Hotel Reef Yucatán, una historia de más de 30 años

El representante de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, Enrique Domínguez León, destacó que está impresionado por las instalaciones del Reef Yucatán y recordó que este hotel fue el pionero en la playa de Telchac Puerto y ahora es impresionante el desarrollo de infraestructura residencial y alojamiento que hay en esta zona costera.

Elogió la visión futura de los inversionistas de Grupo Dicas por construir un hotel que hace 30 años estaba muy lejos de Mérida y del puerto de Progreso, pero sobre todo porque en todo ese tiempo mantien las excelentes instalaciones, que ha remodelado para mejorar sus servicios. Si no fuera por la pandemia, valoró, de seguro también hubiese obtenido el reconocimiento “Gold Crown”.

Jazziel Rodríguez Santamaria entrega el reconocimiento a RCI a Cecilio González Vidal. Foto Carlos De La Cruz

“Para Yucatán es una distinción muy grande tener este reconocimiento para esta empresa hotelera, la Sefotur ha dedicado mucho al tema de la calidad, nos avocamos al concepto de buenas prácticas sanitarias con certificados y Grupo Dicas fue de los primeros que participaron”, recordó Domínguez León.

Alfredo Marrufo Díaz. alcalde de Telchac Puerto, habla durante la entrega de reconocimiento al Reef Yucatán. Foto Carlos De La Cruz

Reconocimiento, un orgullo para Telchac Puerto

El funcionario de la Sefotur vaticinó que vienen cosas muy buenas para el turismo de Yucatán. Considera que el tianguis turístico de México que se realizará en Mérida en noviembre próximo será un gran escaparate mundial que permitirá volver a los niveles de crecimiento que tenía este sector en 2018 y 2019.

Por su parte, el alcalde de Telchac Puerto, Alfredo Marrufo Díaz, se dijo orgulloso de este hotel y -sin ánimos de ofender a nadie, según dijo- valoró que el Reef es el mejor hotel construido en la costa de Yucatán.

Celso Aguirre Salazar, Tania González Segura, Enrique Domínguez León, Cecilio González Vidal, Jazziel Rodríguez Santamaría, Alfredo Marrufo Díaz y Jorge Flores González, posan con el reconocimiento al Reef Yucatán Foto Carlos De La Cruz

Agradeció a Grupo Dicas que haya creído en el desarrollo turístico de este municipio de la costa yucateca cuando nadie se atrevía a invertir porque era una zona bastante despoblada, pero hoy ya hay un auténtico corredor turístico que parte de Progreso, sigue por Telchac Puerto, por San Crisanto y Chabihau, donde hay impresionantes inversiones en infraestructura de alojamiento.

Estuvieron como testigos de honor en la entrega del reconocimiento “Gold Crown” la licenciada Tania González Segura, representante de Grupo Dicas; Jorge Flores González, vicepresidente de playas de la Asociación de Hoteles de Yucatán, y algunos representantes del sector turístico. Joaquín Chan Caamal