Hoteleros ejercen su derecho

Ante aprobación de más impuesto, buscan amparo

VALLADOLID.— Debido a que aún no se publica en el Diario Oficial del Estado el aumento del impuesto al hospedaje de 3 al 5%, los hoteleros seguirán pidiendo al gobierno del Estado que dé marcha atrás al plan, según acordaron en una asamblea en la ciudad de Mérida, manifestó Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteleros y Hostales de esta ciudad.

La Asociación Nacional de Hoteleros acordó buscar el amparo de forma individual ante el cobro de impuestos que aprobó el Congreso del Estado, incluyendo a los diputados del PRI, lo que ha generado una división entre los legisladores tricolores que ahora mantienen diferencias y ha llegado al Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de esta ciudad corroboró que efectivamente determinaron buscar el amparo ante el cobro de impuestos; sin embargo, lo tendrían que hacer los propietarios de los centros de hospedaje debido a que cada negocio es diferente de acuerdo con su tamaño.

De una manera mucho más coloquial, el dirigente hotelero comentó que a pesar de la aprobación del cobro de los impuestos incluido en el paquete económico, aún hay tiempo para que las autoridades den marcha atrás, ya que no se ha publicado en el Diario Oficial del Estado.

Ante este panorama insistirán en que no se cobre lo que ya está aprobado, incluso en lo acordado, en caso de no tener éxito, piden que el mismo ejecutivo estatal notifique a sus socios, es decir, a los tours, operadores y agencias de viajes, con quienes ya se firmaron convenios a fin de que ellos identifiquen que las diferencias de precios no dependen de ellos, sino de las autoridades estatales.

Reconoció la dificultad de modificar las tarifas firmadas porque también sus socios han vendido paquetes a determinado precio, de modo que ahora no se sabe lo que podría pasar.

Una opción es que la diferencia de precios lo absorban los mismos hoteleros o los clientes, pero con estos últimos se correría el riesgo de cancelación de viajes.

Reunión

Escalante Escalante se reunirá con sus más de 40 socios de esta ciudad para explicar lo acordado en la ciudad de Mérida, pero será decisión de cada uno iniciar el proceso de amparo.

Dijo estar consciente de la dificultad de buscar el amparo, pero les saldrá más caro pagar el 5% que exigen, de modo que es mucho mejor seguir las líneas legales a las que tienen derecho.

En cuanto a la ocupación, manifestó que ahora están en un 60%, pero en mismas fechas de años anteriores estaban en un 90 por ciento. Esto se debe a la oferta hotelera que hay en la ciudad, además de unas 560 casas “airbnb” que funcionan.

Anunció que en cuanto entre en vigor la nueva medida, habría un bajón en la ocupación y llegarán a un 20%, como estuvieron en los últimos tres meses del año.

Sin embargo, están obligados a diseñar nuevas estrategias de promoción y comercialización, de lo contrario los riesgos serán enormes para los centros de hospedaje que no rediseñen su proceso de operación.— Juan Antonio Osorio Osorno

