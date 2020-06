Hoteles permanecen vacíos

Ni restaurantes tienen clientela en Valladolid

VALLADOLID.— A pesar de la apertura de varios hoteles de la ciudad, todos permanecen vacíos ante la falta de huéspedes, ya que hasta ahora no se reactiva el sector turístico y no se tiene fecha para que la situación empiece a mejorar, manifestó Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales.

Escalante Escalante expresó que en el caso de su hotel, Mesón del Marqués, desde la semana pasada abrió el área de restaurante, y en caso de llegar algún huésped se le atendería del mismo modo, pero lamentablemente la gente no llega, así que el centro de hospedaje aún permanece vacío.

El hotelero refirió que desde el mes de mayo registró dos reservaciones para este mes de junio, porque los interesados pensaban que se podría reactivar la situación, pero como la contingencia sigue igual los clientes cancelaron, de modo que no llegaron. Por ello el negocio continúa sin gente, igual que el restaurante que funciona en el interior.

El empresario hotelero manifestó que es obvio que mientras el turismo no llegue no habrá movimiento en los centros de hospedaje, si se considera que en las entradas de la ciudad aún permanecen los retenes que impiden el acceso a la gente foránea, por lo tanto no se reactiva la economía en ese rubro.

En el caso de las zonas arqueológicas de Ek Balam y Chichén Itzá, tampoco se han abierto, por lo tanto no hay flujo de visitantes, lo que deriva en que los mismos visitantes no puedan llegar a la ciudad, considerando que este lugar es paso obligado de los turistas, ya que antes muchos decidían pernoctar en la ciudad, lo que ahora no está ocurriendo.

El empresario comentó que varios centros de hospedaje están abiertos al público, pero no tiene caso porque no hay huéspedes, y siguen sin registrar movimiento, mientras tanto varios de ellos siguen aguantando y pagando los sueldos de numerosos empleados que están acudiendo a sus centros laborales.

El plan de consumir productos y servicios locales, es bueno, expresó, pero lamentablemente ni la gente regional está saliendo de sus lugares de origen.

“De los vendedores foráneos que llegan, la mayoría regresa a sus lugares de origen luego de hacer su trabajo, a fin de no pernoctar en los hoteles de la ciudad”, lamentó Escalante.

En el caso de los restaurantes del centro de la ciudad, tampoco están funcionando, ya que la mayoría depende de los turistas foráneos, y no cuentan con clientes, por lo tanto aunque algunos están abiertos no hay gente en su interior. Los empleados llegan solo a limpiar mesas y sillas y se sientan a esperar que llegue la gente, pero al final de la jornada del día no atienden a nadie.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan