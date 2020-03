Hoy llega otro crucero, se tomarán precauciones por pandemia

Por la pandemia, en la terminal se revisa todo barco

PROGRESO.— En plena pandemia del coronavirus de 2019 (Covid-19), que la Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles 11, no solo siguen las llegadas de cruceros a Progreso sino además aumentan de tres a cuatro los barcos de turistas que arriban esta semana.

Luego que el lunes 9 llegó con 1,666 extranjeros y los prestadores de servicios reportaron que fue un buen día de crucero gracias a los “springbreakers”, el “Carnival Fantasy” retorna hoy sábado a este puerto.

Fuera de programación, la naviera Carnival Cruise envía al “Fantasy” directo de Mobile, Alabama, Estados Unidos, país que desde hoy sábado cerró sus fronteras a todos los vuelos procedentes de 26 países de Europa.

Según el calendario de la Administración Portuaria Integral (API) sobre los arribos de crucero, el “Fantasy” retornará el jueves 19 y el “Valor”, el martes 17.

Te puede interesar: La pandemia no para la llegada de cruceros en Progreso

A Progreso llegan solo cruceros de Carnival Cruise y Royal Caribbean Cruises, que opera el “Enchantment of the Seas”, que arribó ayer y retornará el viernes 10 de abril próximo.

Carnival Cruise no ha suspendido los arribos de sus cruceros a este puerto, informó una fuente de la agencia consignataria Progreso que recibe a esos barcos en la terminal de cruceros operada por la empresa SSA-México.

Royal Caribbean Cruises no ha notificado a la API la cancelación de los arribos de “Enchantment of the Seas”.

En la terminal de cruceros, Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud federal inspecciona el barco antes de autorizar su entrada oficial al país.

Todos los barcos que llegan procedentes del extranjero o cabotaje son considerados buques sanos para que atraquen en el puerto de altura.

Solo si el capitán reporta que un tripulante o pasajero de un barco de turismo o mercante esté enfermo, se haría la inspección de la embarcación en alta mar.

Por ahora todos los barcos atracan sin problema.

El comercio

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto apoya las medidas que las autoridades estatales y municipales adoptan para afrontar la pandemia del Covid-19 porque son para cuidar la salud de los yucatecos, expresó ayer mismo Roberto Sánchez González, presidente de esa agrupación.

Señaló que el comercio organizado está consciente que esa enfermedad se puede considerar como una marea roja mundial.

Afirmó que la Canaco también apoya la reprogramación del Tianguis Turístico Internacional (TTI), pues es importante cuidar la salud de los habitantes y visitantes, se espera que se realice en septiembre y los beneficios sean los esperados.

Anteayer, en Ciudad de México, el secretario de Turismo del país, Miguel Torruco Marqués, y el gobernador Mauricio Vila Dosal anunciaron que, por la pandemia del Covid-19, el Tianguis Turístico se realizará del 19 al 22 de septiembre, ya no del 19 al 22 de marzo, en Mérida.

Sánchez González dijo que con el TTI, Progreso iba a recibir muchos beneficios, la visita de delegaciones de ciudades y países participantes en ese evento, el puerto iba a estar en los ojos del mundo internacional, pero también hay que tomar en cuenta que primero está atender la emergencia por el Covid-19.— Gabino Tzec Valle

Ponen de su parte

Roberto Sánchez González, presidente local de la Canaco, dijo que en Progreso, los comerciantes apoyan para que el impacto de la pandemia del Covid-19 no sea muy fuerte.

Paseantes bienvenidos

“Los visitantes son bienvenidos, hay capacidad para atender a todos los que deseen venir a los puertos” de Progreso.

No a compras de pánico

Exhortó a los habitantes a no hacer compras de pánico y a que se informen de manera adecuada sobre el Covid-19, pues anteanoche jueves en varios supermercados de Progreso muchas familias fueron a comprar víveres y productos no perecederos, pues corrió la versión que varios comercios cerrarían durante varios días.

Síguenos en Google Noticias