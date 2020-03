“Huacho” ignora la cuarentena

Convoca a censo a gente de Dzilam González y Bravo

DZILAM BRAVO.— En plena contingencia, el delegado federal Joaquín Díaz Mena convocó a reuniones masivas para realizar el censo de pesca, pero muchos hombres de mar llegaron porque les dijeron que entregarán dinero.

Los alcaldes de Dzilam González y Dzilam Bravo, Christian Carrillo y Armando Herrera, respectivamente, tacharon de irresponsable al delegado federal que, además de poner en riesgo la salud, está haciendo que la gente de las mismas comunidades se enfrenten cuando deben estar unidos.

“Díaz Mena se pasa por ‘el arco del triunfo’ a las autoridades federales, estatales y municipales que trabajan para prevenir el coronavirus al realizar el censo Bienpesca para pescadores, dejando a un lado todo lo dicho por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de no hacer eventos masivos con aglomeraciones de personas para evitar contagios del covid 19.

Hombres de mar, le preguntan al gobernador Mauricio Vila Dosal, que a Díaz Mena, quién lo multa por no cumplir con las medidas sanitarias de salud e higiene en plena contingencia, al realizar este tipo de eventos masivos poniendo en peligro la salud de los yucatecos.

Díaz Mena llegó con su gente en camionetas en punto de las 8:30 de la mañana, aprovechó que los filtros sanitarios apenas se estaban instalando para acceder a Buctzotz entrando por Xbec, y su comitiva entró por Yalsihón, sitios en los que se carece de filtros.

Se reunieron en un terreno privado, ubicado entre Dzilam González y Dzilam Bravo, propiedad de Édgar Lizama, ex candidato del PAN a alcalde del primer municipio, a fin de evitar que los alcaldes le suspendan de nuevo el censo pesquero que pretende hacer.

En el rancho metieron mesas y sillas para los servidores de la Nación para recabar la información de los pescadores, todos con cubrebocas, pero no le dieron las medidas de protección a la gente que convocaron, ni gel antibacterial proporcionaron.

A esa hora ya había gente, en su mayoría pescadores libres de Dzilam González y Dzilam Bravo, sin cubrebocas ni gel antibacterial.

Entre la gente que llegó había personas de la tercera edad que pensaron que era el pago del programa de “65 y más”.

Entrevistado en el rancho “Los Limones”, “Huacho” dijo que el presidente de la República lo mandó para hacer la encuesta.

Al respecto, el concesionario de Dzilam Bravo, Pedro Jesús Castillo Reyes dijo que es una tremenda irresponsabilidad la acción de Díaz Mena, al poner en riesgo a la población con un posible contagio del Covid 19.

“Qué clase de súperdelegado tenemos, funcionarios que no les interesa el bienestar de la gente, solo están haciendo campaña, cuando no es tiempo de eso, pero se espera que luego recibirá su premio, ya veremos en el futuro y va a ser a costa de todos los infectados que Dios quiera no se den”, dijo.

“Esta es la clase de autoridad que representa al señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, desobedeciendo las órdenes que él mismo dio a la ciudadanía en su publicación del día de hoy (por ayer), pidiendo a las familias que se queden en casa”.

Aseveró que el súperdelegado Díaz Mena realizó el censo de pescadores en un rancho en plena carretera entre Dzilam Bravo y Dzilam González, asistiendo más de 400 personas aglomeradas de Dzidzantún, Dzilam González, Temax, Dzilam Bravo y Dzoncauich.

Además del peligro del contagio, esta movilización de gente, generó un caos vial con el riesgo de un accidente de tránsito, concluyó.— MAURICIO CAN TEC /JUAN MANUEL CHAPA CANTÚ

Síguenos en Google Noticias