Huye un violador

Mujer se defiende y agresor le causa heridas en brazos

PROGRESO.— Una mujer de 52 años de edad, quien como todos los días acudió a ejercitarse en el playón poniente, fue agredida por un individuo que la derribó cuando corría e intentó violarla, pero al no lograr su objetivo la lesionó con un arma punzocortante.

Los hechos ocurrieron ayer a las 6:30 de la mañana en el playón poniente, a la altura de la calle 110, tres esquinas antes de donde comienza el malecón internacional y se encuentra el esqueleto de la ballena.

La mujer, quien tiene una cocina económica y es madre y abuela, narró que como todos los días por la mañana fue a correr en el malecón internacional, recorrió todo el playón poniente hasta el Cetmar, pero al regresar a la altura de la calle 110, de pronto un hombre que ignora de donde salió la derribó e intentó violarla.

“Estaba corriendo cuando sentí que me agarraron por el cuello y la cintura y me tiraron al suelo, el sujeto pretendió quitarme los pants, pero me defendí, metí las manos, le di un golpe con la cabeza, pero el agresor que intentó violarme, con un arma blanca, al parecer un cuter, me lesionó la espalda y en los brazos derecho e izquierdo”, explicó.

La víctima dijo que se defendió y el agresor escapó, pero la mujer no le vio la cara, solo pudo ver que era alto, como de 1.75 metros, calzaba tenis blancos limpios y pantalón de mezclilla, por lo que no considera que sea un teporocho.

La agredida contó que por las heridas comenzó a sangrar y afortunadamente a los pocos minutos pasó corriendo un señor con su perro, quien la auxilió y avisó a la Policía Municipal.

La mujer fue trasladada al Centro de Salud con Servicios Ampliados, donde fue atendida y curada de las heridas.

Dijo que no interpondría denuncia ante la Fiscalía estatal porque no le vio la cara al agresor e ignora quién fue pues no lo encontraron los agentes municipales.— GABINO TZEC VALLE

