Huyen compradores

Reacción a los precios altos en los mercados

OXKUTZCAB.— Los daños colaterales de la tormenta “Cristóbal” empiezan a reflejarse en los mercados de la ciudad por la ausencia de compradores, ya que los precios de los cultivos aumentaron considerablemente.

Vendedores de cítricos y otros cultivos en los mercados reportan ventas bajas en sus productos.

Como informamos, las inundaciones causadas por “Cristóbal” acabaron con los cultivos de hortalizas principalmente; no obstante, aún no comienza la cosecha de cítricos y se espera que éstos no se vean afectados.

Al alza

Compradores manifiestan que antes del paso de “Cristóbal” el rábano y cilantro los conseguían en 30 pesos el rollo, pero ahora llegó a los 80 pesos; la yuca, de costar $100 la caja, pasó a 200; la calabaza madura subió de $80 a $100 la caja, y solo la albahaca y la cebollina, a 10 pesos el rollo, entre otros, mantuvieron su precio.

La calabacita, luego de las inundaciones, de costar $200 la caja de 20 kilos pasó a $900.

Asimismo, el aguacate lagunero se compra a $280 la caja, cuando anteriormente su precio oscilaba entre los $150, y las ciruelas San Juan se ofrecen a $200 la caja.

Todos los vendedores y revendedoras coinciden en que todo subirá de precio en estos días debido a la escasez de los cultivos, ya que lo poco que ingresa a los mercados es lo que pudieron rescatar los campesinos.

El mango también fue de los pocos productos afectados y continúa en $100 la caja.— Megamedia