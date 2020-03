Identifican a responsable de accidente

Familiares de un lesionado temen que se dé a la fuga

TEKAX.— Luego de un accidente ocurrido el pasado miércoles en la calle 47 entre 30 y 32 de la colonia Yocchenkax, que dejó como saldo varios afectados, ya fue identificado el presunto culpable: se señala a Eugenio Ucán Collí, alias “Aspe” o “Aspi”.

Con esto se desvincula de culpa a uno de los integrantes de la familia Cámara Mejía, a quien se le señalaba como sospechoso después de declaraciones y señalamientos de los vecinos de la colonia.

De acuerdo con una hija del afectado, identificado como Mamerto Canul Rocha, de 69 años de edad, su padre sigue internado en la clínica de IMSS “Ignacio García Téllez”, en Mérida, y se encuentra delicado de salud, ya que presenta fracturas en ambas piernas y en la mandíbula, golpes en la cabeza y pecho, así como heridas cortantes en el rostro.

La mujer declaró que ya presentaron la demanda contra Ucán Collí, quien es considerado el responsable de dicho accidente luego de escuchar a testigos y ver fotografías que lo inculpan, ya que en las imágenes se puede ver el momento en el que se dio a la fuga y de la casa donde se escondió.

Citatorios

La hija de Canul Rocha explicó que, de acuerdo con los agentes de la Fiscalía, el presunto responsable recibirá los citatorios correspondientes. Sin embargo, si no se presenta voluntariamente, no se le podrá detener debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, y quedará pendiente la denuncia.

Los familiares de Canul Rocha temen que “Aspe” huya del país.

La hija mencionó que ahora tienen miedo que se vaya a Estados Unidos o se le pierda el rastro.

Señaló que solo quieren justicia y que el responsable pague una indemnización por los daños que ocasiono.

Busca un arreglo

Román Alberto Santana Padrón, de 60 años de edad, de quien al principio se dijo que sufrió posible factura de hombro, para su fortuna solo se le dislocó la extremidad.

Se dice que solo desea un arreglo con Ucán Collí, sin proceder a la demanda.

En cuanto a José Edilberto Can Hau, otro de los lesionado, no fue posible localizarlo para conocer su opinión al respecto. Sin embargo se sabe que no presentó lesiones graves, solo raspones en los brazos.— Julio César Caamal Cuy

