Identificarán en Valladolid las zonas de contagio

Intensifican la prevención

VALLADOLID.— Con el objeto de priorizar acciones en zonas donde se detecten los contagios de Covid-19, la Jurisdicción Sanitaria 2 informará al Ayuntamiento de los sectores en donde se estén reportando los contagios y zonas de incidencia, así como también las edades y todos los datos de las personas, según se acordó en una reunión que sostuvieron las autoridades, en donde también se determinó intensificar las medidas de control en varios puntos.

Durante la reunión que sostuvo el alcalde Enrique Ayora Sosa con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Orestes Somarriba Díaz, se reconoció que es difícil detener la movilidad, por lo que es urgente tomar decisiones coordinadas, a fin de lograr la disminución de los casos, que por cierto ya suman casi 800 casos según las cifras oficiales y no se descarta que antes de concluir la presente semana lleguen a esa cifra.

Se comentó que las autoridades municipales y de salud están haciendo todo lo que está de su parte, de tal modo que la solución o el control está en manos de la misma sociedad, por lo que esperan que el trabajo que realizan ambos para controlar el Covid-19 no caiga en saco roto, por lo que se exhorta a la ciudadanía a que cumpla con las medidas de prevención y que todos se cuiden siguiendo las recomendaciones y los protocolos sanitarios.

Petición

Se acordó pedir a la comisión encargada del mercado verificar que todas las medidas de prevención se cumplan al pie de la letra, como mantener la sana distancia entre los locatarios y clientes, incluso se pedirá a los vendedores ambulantes que abundan en los alrededores del centro de abasto que también cumplan con todas las medidas.

Se determinó que se llevarán al cabo acciones de perifoneo, tanto en la ciudad como en las comisarías e intensificar por parte de la Policía Municipal la vigilancia correspondiente, sobre todo por las noches, ya que a pesar del toque de queda, se ha observado a ciudadanos circular en la calle luego de las 10:30.

Además se intensificará la vigilancia en los comercios, sobre todo de abarrotes para que sigan cumpliendo con todas las disposiciones de salud y las medidas de higiene, con el objeto de disminuir el número de contagios.

En este sentido es importante señalar que a pesar del toque de queda que se ha determinado, la gente sigue saliendo de sus casas a realizar actividades no esenciales, por lo que se insistió a la sociedad que evite salir si no lo requiere, ya que las mismas autoridades estatales han advertido que podrían ser objeto de multas, lo cual hasta el momento no se tiene reporte de que se haya procedido en consecuencia en contra de algún ciudadano.— Juan Antonio Osorio Osorno