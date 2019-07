Ignoran a los nuevos semáforos

Con dos choques se estrenan esos equipos en Motul

MOTUL.— Con dos accidentes de tránsito se estrenaron ayer martes los semáforos que ayer mismo comenzaron a funcionar en la 28 con 31, 31 con 26, 26 con 27, 28 con 25, 30 con 27 y 30 con 29 del centro de esta ciudad.

En la mañana, cuando se inauguraron los equipos, dos motociclistas no respetaron la luz roja del semáforo cuando transitaban en la calle 26, de Sur a Norte, y al cruzar la 27 chocaron. Por suerte no pasó nada grave.

A las 12:41 del día, un motorista que circulaba en la calle 29, de Oriente a Poniente, no respetó la luz roja del semáforo al llegar a la 30, impactó a un motociclista y se dio a la fuga.

Por el golpe, el motociclista, quien iba en la calle 30 de Norte a Sur, derrapó unos metros y sufrió lesiones.

El lesionado, quien no fue identificado, fue atendido por paramédicos de la Policía Municipal. No fue necesario llevarlo a un hospital.— Mauricio Can Tec