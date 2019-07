Ignoran peticiones

Quejas porque no acceden a planes de vivienda social

VALLADOLID.— Emiliano Pool y Díaz y Cándida Núñez Castillo, vecinos que habitan en distintas partes de la ciudad y viven con sus hijos, manifestaron que les niegan los apoyos de los programas de acciones de vivienda del Estado y del Ayuntamiento.

Incluso, dijeron, cuando se hicieron las encuestas para saber las necesidades de la gente prácticamente los brincaron y no los tomaron en cuenta.

Emiliano Pool y Díaz, quien vive con su hija Guadalupe Pool en un predio de la colonia Fernando Novelo, manifestó ser de escasos recursos, se dedica a la venta de jugos en los alrededores del mercado municipal, pero cuenta con un predio en la calle 22 entre 33 y 35, el cual no tiene techo.

Cuando los encuestadores pasaron a la casa de su hija, él externó que no cuenta con un techo dónde vivir junto con su esposa, Gilda María Huchim, y que, por ello, su hija los está ayudando con tenerlos en su casa.

Dijo que le respondieron que no lo pueden incluir en el programa de acciones de vivienda porque no vive en el predio de su propiedad, pero no lo puede hacer porque no cuenta con un techo.

Ya ha manifestado su necesidad a los encuestadores del Ayuntamiento y de otras instancias que llgaron, al parecer del gobierno estatal, e incluso del programa federal Bienestar Integral, pero no le hacen caso.

Mientras tanto, según indicó, se está apoyando a gente que no lo necesita y que cuenta con casa.

En visita a su predio se corroboró que solo cuenta con las cuatro paredes pero no tiene techo, de modo que no puede habitarlo.

Cándida Núñez Castillo, de 59 años de edad, se manifestó en el mismo sentido, pues aseguró que está encomendada con uno de sus hijos en un predio ubicado en la colonia Militar.

Aseguró contar con un terreno, en donde bien le podrían construir un cuartito como los que ahora está construyendo el municipio, pero tampoco le hacen caso, a pesar de ser pobre y no contar con los recursos económicos para que ella misma pueda construir su casa.

Dijo que al parecer los apoyos de vivienda se otorgan de manera selectiva, de modo que a los que se sabe que son de otros partidos políticos no los quieren incluir.

Recordó que desde hace meses está haciendo las gestiones necesarias para que la tomen en cuenta, pero hasta ahora no ha logrado nada.

La mujer pidió a las autoridades municipales que la consideren y la apoyen con un cuarto.— Juan Antonio Osorio osorno