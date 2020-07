Ignoran “toque de queda”

Movilidad no cesa en varios sectores de Valladolid

VALLADOLID.— Aunque en el centro de la ciudad se observa casi nula movilidad peatonal y vehicular, en la periferia no se respeta el “toque de queda relajado”, ya que según algunos testimonios se ha visto a gente circular en colonias y barrios sin que nadie les diga nada.

De acuerdo con un informe de la Policía, se indica que se está cumpliendo con la vigilancia correspondiente para evitar la movilidad no esencial en la calle después de las diez y media de la noche y hasta las cinco de la mañana, y el mismo informe señala que hasta ahora no se ha detectado nada irregular, pero le siguen haciendo un exhorto a la gente para que respete las medidas, ya que sí se aplicarán sanciones y multa a quienes no lo hagan.

De acuerdo con un informe de las autoridades estatales, podrían ser multados hasta con $43,000 los que sean sorprendidos en la calle, en el horario no autorizado, por lo que ya están informados, por lo tanto es responsabilidad de cada persona cumplir con lo dispuesto por el gobierno estatal.

Circulación nula

Algunas personas que dieron su testimonio indicaron que en el centro de la ciudad es casi nula la circulación vehicular en el horario señalado, pero en la periferia se ha visto a gente circulando a bordo de sus vehículos, incluso motociclistas.

Se ignora el motivo por el cual están fuera de sus casas, de modo que parece que muchos no terminan de entender la situación.

Las medidas se están cumpliendo de manera parcial, ya que ayer mismo se observó que en las puertas de una institución bancaria ubicada en el centro de la ciudad, se formó una larga fila de clientes, muchos de ellos no respetaban la sana distancia, por lo que fue necesario que policías estatales se acerquen para exhortarlos a separarse unos de otros.

Varios no obedecieron y continuaron en la misma situación, por lo que fue necesario que la patrulla de los uniformados se quede en el mismo punto para que los clientes del banco respeten las normas establecidas.

De la misma manera se observó a un grupo de trabajadores de Vías Terrestres del ayuntamiento circular a bordo de una camioneta de bacheo, aunque contaban con su cubrebocas, uno de ellos no lo tenía y estaban amontonados por lo reducido de la cama del vehículo, de modo que tampoco se respeta la sana distancia, y están expuestos al contagio del Covid-19, entre ellos mismos.— Juan Antonio Osorio Osorno