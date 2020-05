Iluminan Sultana oriental

Envían mensaje de esperanza ante crisis; hay críticas

VALLADOLID.— Como una manera de enviar un mensaje de esperanza a la sociedad, el Ayuntamiento iluminó de luces verdes el centro de la ciudad; sin embargo, las calles de acceso están cerradas al tránsito vehicular, por lo que solo se puede ver por redes sociales o por quienes caminan en el primer cuadro.

Cabe mencionar que la iniciativa causó comentarios negativos contra la Comuna. De acuerdo con información obtenida, el encendido de las luces verdes fue una acción simbólica para dar un mensaje a la comunidad a fin que cumplan con las medidas de prevención para evitar más contagios de Covid-19, considerando que Valladolid es uno los municipios más afectados por la contingencia.

El mensaje pretende que las familias cuiden su salud y no acudan a lugares con aglomeraciones.

El encendido de las luces verdes fue motivo de críticas contra la Comuna, pues “no es momento de gastar dinero innecesario”, por lo que los usuarios inconformes piden una explicación sobre la cantidad que se utilizó.

También se quejaron de que no tiene caso, ya que no se puede apreciar presencialmente debido a que las calles están cerradas y no hay paso vehicular.— j.a.o.o.