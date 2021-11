MÉRIDA, Yucatán.— La mañana de ayer sábado, Shane Kimbrough, astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, mejor conocida como NASA, y coronel del Ejército de los EE.UU., transmitió en su cuenta de la red social Twitter, un breve vídeo grabado desde la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Enjoy this night time lapse of thunderstorms and clouds as we flew past the Yucatan Peninsula, the Gulf of Mexico, and the east coast of the US. #iss #nasa #space pic.twitter.com/Ty23dalOK3