Imparables aumentos de CFE

De $1,200 ahora tiene que pagar cinco veces más

TIZIMÍN.— Las altas tarifas que factura la Comisión Federal de Electricidad tienen agobiada a una familia, pues llevan varios meses padeciendo por los cobros excesivos en el servicio.

Con sus recibos en mano Nelly Alonso Ayala hace el comparativo de cómo fue incrementándose su recibo de $1,200 al grado de pagar 6 mil pesos cada bimestre.

Los últimos cuatro pagos bimestrales que ha hecho han sido por encima de los 3 mil pesos, por lo que desde que comenzaron los altos cobros acudió a la CFE y le dijeron que “cayó en tarifa DAC” ( tarifa doméstica de alto consumo) y tenía que esperar 4 recibos más para que se regularice.

Sin embargo dice que ya pasaron más de 4 recibos y sigue pagando mucho.

“Los pagos son muy fuertes, ya no busco qué hacer, ya no podemos con la luz, ya les dije que vengan a mi casa y se den cuenta que no tengo muchos electrodomésticos”.

Dice ya tiene un año en esa situación, y, lo peor, que a su vecina también le pasó lo mismo pues su recibo esta vez fue de $6 mil, abonó solo $1,500, pero no se lo quisieron respetar y al final le cortaron el servicio y tuvo que ir a rentar a otro lado.

A otro vecino que tenía un comercio le llegó su recibo de 11 mil pesos y para evitar que vuelva a ocurrir devolvió neveras y en lugar que baje su pago se incrementó a 14 mil pesos.

Según explica, hace más de 20 años que vive en la 55 con 58 y antes su pago era de entre 1,200 a 1,500 pesos hasta que de repente se elevó y desde entonces no ha bajado.

La mujer fue ayer al módulo de la Profeco que está en Tizimín, pero le dijeron que regrese el miércoles a interponer la denuncia, pues le explicaron que hay varios afectados que tienen interpuesto sus denuncias contra la CFE desde hace un mes y están en espera de una respuesta.

Eso la desanimó pues le informaron que la denuncia tiene que seguir un proceso, ya que hay que esperar que personal de la Profeco se comunique con ellos y agendar cita para viajar a Cancún, aunque no le explicaron la razón de ese viaje.

Por ello le parece complicado y costoso pues no solo tiene que juntar para el pago de la energía si no ahora hasta para ir a Cancún.— WENDY UCÁN CHAN

