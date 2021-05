Improperios a alcalde de Motul: no les dieron despensa

MOTUL.— Vecinos de la ciudad y las comisarías lanzaron ayer improperios al alcalde Roger Aguilar Arroyo porque, dijeron, gastaron dinero y llegaron a las 7 a.m. al DIF Municipal, pero se fueron sin la despensa del programa Asistencia Alimentaria, pues a las 10:30 a.m. les informaron que se darán el lunes próximo a las 8 a.m.

Indicaron que les dijeron que se le dio el día libre al personal del DIF porque se debía desinfectar el local, a espaldas de la parroquia.

A las 11:30 a.m., la Comuna publicó en Facebook que se aplazó la entrega de despensas porque una persona con síntomas acudió anteayer al DIF y es un caso sospechoso de Covid-19.

La entrega de las despensas de Asistencia Alimentario se inició anteayer jueves 20 y debió concluir ayer. Esto fue agendado desde hace 15 días con la directora del DIF Municipal, Guadalupe Pacheco.

En las oficinas del DIF ayer había 1,404 despensas de Asistencia Alimentaria, 180 del programa 1000 Días, y 36 del programa de 2 a 5 años, que serían un total de 1,620 despensas que corresponden a marzo, abril, mayo y junio.

Anteayer solo se entregaron 530 despensas.

Al año, en promedio, cada beneficiario recibe 10 despensas, se indicó.

Personal del DIF Yucatán llegó al lugar y los beneficiarios, al no saber el problema, les recriminaron, pero luego les informaron que no se entregarán las despensas para desinfectar el local. Fue entonces que lanzaron improperios al alcalde..— J.C.P.K.