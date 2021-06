Impugnarán la asamblea

Defenderán unas 27.5 ha de tierra ejidal en Halachó

“Se salieron con la suya, ratificaron el convenio de ocupación previa 55 compañeros”, lamentó Fernando May Sosa, uno de los poco más de 200 ejidatarios de Halachó a los que no dejaron entrar al local social “La mansión” y esperaron la salida de los 55 socios “que entregaron las tierras del ejido”, 27.5 hectáreas, para el Tren Maya.

“La asamblea no se hizo en el lugar donde funciona el ejido, por ello no entramos. Con los que estuvieron adentro la aprobaron (la cesión de tierras), fueron 55 ejidatarios que están con la directiva del comisariado ejidal”, indicó.

May Sosa informó que desde el inicio del proceso de cesión de la tierra para el Tren Maya, la directiva ejidal incurrió en irregularidades administrativas y legales.

“Quiere darle legalidad a una reunión informativa del 13 de diciembre de 2019, como si fuera la asamblea de ejidatarios que aprobó el convenio, pero no es así”, dijo.

Por ello ya impugnaron ante la Procuraduría Agraria, Tribunal Unitario Agrario y Registro Agrario Nacional, y dieron parte a la Comisión de Derechos Humanos del Estado porque consideran que en esta operación hay una gran corrupción y atropello de derechos indígenas, ejidales y de las personas.

“Están buscando la ratificación del convenio de ocupación previa para acreditar que eso se hizo en una asamblea ejidal, pero es falso”, subrayó May Sosa.

“En la primera no se reunió el quórum”, indicó, en alusión al 29 de marzo cuando no se instaló la asamblea porque no asistió el 50% más 1 del padrón de ejidatarios.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Reunión, no asamblea

Fernando May Sosa, ejidatario de Halachó, indicó que a la asamblea de ayer solo dejaron entrar a 55 ejidatarios y “no tiene valor legal porque donde se trató dicho convenio y se pagó a los ejidatarios fue una reunión informativa, no una asamblea”.

Filtrado y consigna

“Se va a impugnar esta (asamblea hecha en ) segunda convocatoria porque solo los seguidores del comisariado ejidal estuvieron presentes. Los que entraron tenían la consigna de aprobar todo, ellos entregaron las tierras de Halachó”, declaró.

La directiva ejidal

El comisario ejidal, Fabián Yerbes Huchim; el secretario ejidal, Isidro Durán Keb; el presidente del Consejo de Vigilancia, César Montero, y Willy Cárdenas controlaron la entrada de ejidatarios y manejaron la asamblea para aprobar el convenio de ocupación, dijo.