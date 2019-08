Impulso deportivo en Progreso

Activación física y creación de ligas, entre los avances

PROGRESO.— Paralelo al rescate de espacios deportivos, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Julián Zacarías Curi desarrollan estrategias para reactivar el deporte e integrar a jóvenes en actividades, esto a cargo de la Dirección de Deporte y Juventud.

Jhonatan Castillo Romero, titular de dicha dependencia, indicó que en estos casi 12 meses de trabajo se dio a la tarea de crear cuatro ligas municipales, las cuales beneficiaron a 2,040 deportistas, entre niños y jóvenes, que realizaron actividad física en un ambiente sano.

“Las ligas que se crearon son las de softbol femenil, en la que participan 11 equipos integrados por 22 jugadoras cada uno, y la de básquetbol, en donde participan 50 equipos en categorías de Primera fuerza, Promocional, Veteranos, Juvenil y Formativa juvenil y femenil”, expresó.

También se creó la liga municipal infantil de fútbol, en la que participan 37 equipos de las categorías de Semillas, Infantil menor, Niños héroes, Infantil mayor, Juvenil menor y mayor, así como la liga municipal Inter-empresas de fútbol, en la que participan 27 equipos de empresas locales.

El titular de Deporte comentó que se puso en marcha el programa “Navega a Vela”, que busca acercar a los niños y adolescentes a un deporte poco conocido, pero que logró captar la atención de más de 500 pequeños, quienes aprendieron a navegar en vela.

También se promovió “Activación Física” para disminuir la obesidad y el sedentarismo entre la población adulta, con el cual se apoyó a 2 mil personas de este puerto y comisarías.

Respecto a la atención a jóvenes, Jocelyn Canto Solís, subdirectora de la juventud, indicó que el área sumó esfuerzos con el Instituto Mexicano de la Juventud y, con una inversión de $45 mil se creó el “Centro Territorio Joven” para que este sector de la población cuente con un espacio con las herramientas básicas, como internet y acceso a equipos de cómputo, a fin de cumplir con sus tareas escolares o el diseño de proyectos de emprendimiento.

El espacio se ubica en el Centro Comunitario Hábitat, “Benito Juárez” y está equipado con cinco computadoras, mobiliario y proyector, entre otros equipos que están al alcance de los jóvenes, de acuerdo con un comunicado.

Aunado a ello, ambos titulares precisaron también que se trabajó en coordinación con Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Joven, el DIF estatal, el Consejo Estatal de Población (COESPO) y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY) para impartir 15 talleres en diferentes planteles educativos del municipio.

“Se abordaron temas como Prevención del embarazo adolescente, Inteligencia emocional, Educación sexual, Prevención del bullyng y la drogadicción, Resilencia, Soy tan “emoji”, claves para mejorar tus emociones, Adolecentes buenos así como taller multifuncional para niños y jóvenes con y sin discapacidad” indicó Canto Solis.

Estos talleres, según la titular, contribuyeron a fortalecer entre los jóvenes su autoestima, su desarrollo y participación sobre esos temas.

Además, se promovió el concurso “Exprésate bailando”, en el que hubo una gran respuesta por parte de los jóvenes, lo que dio pie a que la actual administración se comprometa a redoblar esfuerzos para que en los siguientes años se realicen actividades similares.

En ese contexto el primer edil anticipa que se vienen más cambios positivos para este sector dentro de los dos próximos años de su gestión, “han sido casi doces meses de trabajo duro, de rescatar espacios deportivos que estuvieron en total abandono y que no eran aprovechados por nuestros jóvenes y deportistas; hoy me siento contento al ver que estamos avanzando, que no hemos defraudado a nuestra gente, a nuestros deportistas y a nuestros jóvenes. Aún nos faltan dos años de muchos buenos proyectos, tengan la seguridad de que mis compromisos siguen en pie”, finalizó el edil.