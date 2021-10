Imputados, en la nómina de Progreso

Al menos 4 ex ediles están ahora con Zacarías Curi

PROGRESO.– Por lo menos cuatro ex regidores del trienio 2015-2018 que están imputados por el delito de cohecho, quienes fueron acusados por el Ayuntamiento anterior ante la Fiscalía estatal Anticorrupción por el caso de las luminarias ahorradoras, forman parte de la actual administración municipal que por segundo período consecutivo preside Julián Zacarías Curi.

Los ex ediles, ahora empleados municipales, participaron en la campaña política y apoyaron a los candidatos del PAN, con lo que habrían logrado obtener una posición en la Comuna, a pesar que están imputados.

Los ex ediles imputados por cohecho que forman parte de la nómina municipal desde septiembre pasado son: Enrique Alejandro Pool Vázquez, del partido Nueva Alianza (Panal), presta sus servicios en la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Prolimpia, está como encargado del relleno sanitario.

También está en la administración municipal el panista Jorge Casanova Simá, forma parte de la plantilla de la subdirección de Ecología. En el trienio 2018-2021 no formó parte del Ayuntamiento que fue el que interpuso la denuncia de cohecho ante la Fiscalía estatal de Anticorrupción.

Otra en puesto público

Gabriela Flores Chan, ex edil priista, también imputada por cohecho, es parte de la actual administración, según información recibida, labora en la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Asimismo se afirma que otro ex edil denunciado por cohecho, Arturo Núñez Castro, presidente del Panal en este puerto, también figura en la nómina municipal, pero no se le ha visto en funciones.

En el caso de Casanova Sima, está confirmado que labora en la actual Comuna, se la ha visto en las brigadas de Ecología municipal que tienen a su cargo la campaña antirrábica y canina.

También está confirmado que Pool Vázquez labora en Prolimpia, se le vio la semana pasada en la entrega de uniformes y equipo para el personal administrativo y operativo, en evento que presidió el alcalde Julián Zacarías. El titular de Prolimpia Emilio Góngora Ortegón indicó que Alejandro Pool, es el encargado del relleno sanitario.

Alejandro Pool, de 52 años de edad y quien en el trienio 2015-2018 fue regidor de Servicios Públicos Municipales, entrevistado en Prolimpia confirmó que el proceso penal por cohecho del que fue denunciado junto con los otros 10 ex regidores, dijo que aún sigue y su caso todavía no ha sido resuelto, no abundó más sobre el asunto y tampoco comentó si llegó a un acuerdo con la actual Comuna.

Dueño de la tienda materiales “Halcón”, Alejandro Pool, comentó que su negocio quebró, le fue mal, tuvo que cerrar, las ventas cayeron ya que dejaron de comprar en su negocio, lo que lo atribuyó a cuestiones de venganza política.— GABINO TZEC VALLE

