Inauguran y empiezan otras obras en Tizimín

TIZIMÍN.— En la colonia CNC, el alcalde Mario González inauguró, el pasado jueves, la pavimentación de casi 360 metros lineales de calles y, posteriormente, dio el banderazo de inicio para la construcción de guarniciones y banquetas en esa misma colonia, que beneficiará a 600 habitantes de la ciudad.

En su intervención, el funcionario indicó que las obras vienen a cambiarle el rostro a la colonia y consideró que los recursos del Ayuntamiento se están aplicando en la ciudad y en comisarías, “se reparte con justicia”.

“Ustedes han sido testigos y la mayoría de la gente del municipio está viendo obras y múltiples acciones, es el reflejo de un municipio que avanza y toma un mejor rumbo, para beneficio de sus habitantes”. Señaló que el Ayuntamiento trabaja por la modernización de Tizimín, “en esta obra se invirtieron 769 mil 230 pesos”.

Dijo, “quisiéramos hacer todo de golpe, pero hay que ser realistas y siempre hablar con la verdad, no tenemos los recursos suficientes, sin embargo, estamos distribuyendo lo que tenemos a lo largo y ancho del municipio y nos da gusto que la gente constate que se trabaja para todos, así hemos actuado desde el inicio de la administración y no vamos a bajar la guardia”.

Al término del corte de listón inaugural, González González caminó las nuevas vialidades en compañía de algunos vecinos y luego, también a pie, se dirigió al lugar donde se dio el banderazo de inicio para la construcción de 2 mil 681 metros de guarniciones y banquetas.

El director de Obras Públicas, José Díaz Marrufo, dio detalles del inicio de construcción de las escarpas e informó que se destinarán casi un millón 600 mil pesos que beneficiará a la CNC.

Una de las vecinas de la colonia, Guadalupe Och Och, al hacer uso de la palabra, afirmó que desde hace años “las autoridades no los han tomado cuenta, nos dieron esperanza, pero no nos cumplieron, sin embargo, hoy el alcalde aquí presente, no sólo nos ha visitado, sino que se comprometió y hoy estamos viendo los vecinos que nuestro sueño se está haciendo realidad, gracias don Mario”.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde recordó que ha caminado varias veces la colonia, “hace dos años, en la pandemia y en las jornadas de limpieza, la verdad es un sentir de los vecinos de que las escarpas sean un espacio digno y seguro para caminar, para que las personas de la tercera edad y los niños puedan caminar tranquilamente y no correr el riesgo de sufrir un accidente al paso de un vehículo, una moto o una bicicleta”.

_ Además, con esta obra la colonia tendrá una bonita imagen, vean cómo se encuentra y en diciembre ustedes notarán la diferencia y estarán orgullosos del lugar donde viven._

EN COMICHÉN SE INVIERTEN 3.3 MILLONES DE PESOS

Al día siguiente, el alcalde anunció que se invierten 3.3 millones de pesos, a habitantes de un sector de la colonia Comichén, donde también se inauguraron calles nuevas y se inició la ampliación de la energía eléctrica.

Esto al darse el banderazo de inicio de la ampliación de la red eléctrica que beneficiará a decenas de familias de este asentamiento.

En representación de las familias beneficiadas, Mireya Simarán Martínez agradeció al presidente municipal por hacer realidad el sueño de contar con energía eléctrica en sus hogares luego de estar viviendo en esta colonia por más de 10 años.

El alcalde informó a los beneficiarios que la nueva red eléctrica deberá estar lista el proximo 2 de diciembre y posteriormente se realizarán las gestiones con la CFE para realizar la interconexión con el suministro eléctrico, "para que ustedes puedan acudir a las oficinas de esta dependencia a realizar sus respectivos contratos". En esta obra se estarán invirtiendo 1 millón 357 mil 364 pesos.

Posteriormente, las autoridades municipales se deplazaron a otro sector de esta misma colonia se inauguró la pavimentación de 761 metros lineales de calles donde se invirtieron más de 1.96 millones de pesos.

El maestro Efrén Hernández Arceo fue el encargado de dar la bienvenida a las autoridades municipales a quienes dijo, "luego de 10 años hubo una administración que si se fijó en nosotros y realiza esta importante obra que beneficia a 50 familias que aqui habitamos, sabemos que no somos los únicos, pero confiamos en usted y se puedan hacer las escarpas para seguridad de nuestros niños y familias".

En ambas colonias, el Ayuntamiento de Tizimín invierte 5 millones 643 mil 947 pesos con 67 centavos.

De igual manera, se puede apreciar en diversos sectores de la ciudad los trabajos de perforacion de pozos pluviales y se trabaja en la limpieza de la cabecera municipal, sin descuidar el suministro de ayuda y apoyo en comisarías.