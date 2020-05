Incendian una vivienda

Queman el auto de una enfermera en Lindavista

Cerca de la una de la mañana de ayer se registró un incendio en un predio de la colonia Lindavista, en el poniente de Mérida, sin que se reporten lesionados.

Según la información recabada en el lugar, Beatriz M., propietaria del inmueble, quien se desempeña como enfermera, despertó sobresaltada por el humo y el fuego que provenían de la cochera de su casa, donde su automóvil se incendiaba.

Vecinos acudieron en su ayuda y creyeron apagar el fuego, pero momentos después las llamas resurgieron y la cochera comenzó a incendiarse.

De inmediato llamaron al número de emergencias 9-1-1 para solicitar ayuda.

Poco después llegaron policías estatales y bomberos, quienes ayudaron a apagar el fuego.

El automóvil resultó pérdida total y hasta el predio contiguo resultó afectado.

Al parecer, la propietaria declaró que había recibido amenazas a través de Whatsapp, pero nunca imaginó que algo así ocurriría.

También consideró que es una víctima más de las agresiones contra el personal de salud, en medio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar grabaron el momento en que dos personas rociaron un líquido en el predio y le prendieron fuego. El vídeo será revisado por las autoridades correspondientes.

El sitio se encuentra acordonado y los peritos han iniciado las investigaciones.

La señora Beatriz dijo que siente temor, pero aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los agresores.

Los hechos ocurrieron en la calla 44 número 197, entre 23 y 25 de la colonia Lindavista.

En la vivienda había tres personas, pero no se reportaron lesionados.

Las investigaciones se llevan al cabo para esclarecer los motivos de la agresión que podría deberse a un nuevo ataque contra profesionales de la salud o por motivos de índole personal.

Sin embargo, por la tarde, poco después de darse a conocer la información sobre el presunto ataque incendiario contra la vivienda de la enfermera, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán emitió un breve y “atento aviso” en el que asegura que la agresión nada tiene que ver con la profesión de la víctima.

A través de su cuenta en la red social Facebook, la corporación policíaca informó en “Atento aviso” que “El incendio provocado hoy (por ayer) en un domicilio particular de la colonia Lindavista, no fue motivado por la profesión de enfermera de la propietaria del vehículo siniestrado. Las investigaciones preliminares apuntan a conflictos particulares que, reiteramos, no están relacionados con las actividades profesionales de la enfermera”.— Darinka Ruiz