Incertidumbre en la apertura de cantinas en Tizimín

TIZIMÍN.— A pesar que en la capital del Estado los bares y cantinas volvieron a abrir sus puertas tras estar cerradas hace más de un año, en el municipio aún no hay noticias para su reapertura e incluso varios de los cantineros están en incertidumbre.

Habían corrido rumores entre los mismos propietarios de cantinas que ya pronto abrirían sus establecimientos y que incluso algunos los estaban acondicionando.

Sin embargo, hasta ayer, tras un sondeo con los cantineros, salió a relucir que en el caso de Tizimín no se han dado los acercamientos con las autoridades municipales por lo que seguirán manteniendo sus establecimientos cerrados.

Inclusive lo poco que saben es que solo en la capital del Estado se autorizó la apertura de estos giros y con permisos que son sumamente costosos pues la licencia provisional tiene un valor de 5 mil pesos con vigencia de un mes.

El panorama es poco alentador para ellos pues aseguran que requieren de recursos primero para rehabilitar sus establecimientos, cuya mayoría ya se vino abajo con las lluvias y fenómenos naturales.

Además requieren de capital para volverse a surtir, pues hubo quienes remataron sus equipos y unos más por estar sin uso se averiaron.

Inocencio Mex Pech, del bar “Los Venados”, señaló que no hay planes de abrir pues, en primera, no hay la autorización de las autoridades municipales y en segunda sus establecimientos no están en condiciones para ello.

Los propietarios del bar “8 Calles” coinciden en que no hay noticias sobre la reapertura pero hay incertidumbre ya que solo ven las noticias de que en Mérida ya abrieron, pero en Tizimín siguen en las mismas.

Incluso dicen que desde sus casas siguen laborando algunos con sus ventas de charolas botaneras u órdenes de comida.

Ni los cantineros que hoy están pegados a las autoridades municipales tienen noticias de cuándo volverían a abrir.

Remates

En el municipio son 22 bares que desde marzo de 2020 cerraron sus puertas, dos de ellos remataron sus pertenencias y hasta cerraron de manera definitiva al no soportar la crisis económica por la pandemia.

La gran mayoría de los establecimientos está en completo abandono, con los edificios deteriorados, las palapas desbaratadas y deficiencias en sus interiores.

Un 50% de los cantineros implementaron el clandestinaje desde sus casas y en predios que rentaron.

Todavía en la pasada administración se les permitió laborar de manera clandestina, incluso de manera esporádica se realizaban operativos por la policía municipal para clausurar tras la constante demanda de vecinos, sin embargo esta vez nuevamente han sido desarticulados tras estar funcionando, algunos con mujeres en su interior, sin cumplir con las medidas sanitarias.— WENDY UCáN CHAN