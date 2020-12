Incertidumbre turística

Baja ocupación en hoteles antes del fin de año

VALLADOLID.— La ocupación hotelera en la ciudad es incierta, pues hasta el momento no se registra algún incremento en la pernocta, como el año pasado, lo cual se atribuye al bloqueo al turismo europeo y que Ciudad de México regresó al semáforo rojo por la contingencia de Covid-19, lo que significa que los turistas nacionales no salen de sus lugares de origen ante un rebrote del virus en algunos lugares.

Los hoteleros tenían abrigadas sus esperanzas en las vacaciones de invierno que se otorgan en los Estados Unidos y en Canadá, incluso en algunos países europeos, como han sido en años anteriores.

Los empresarios del ramo turístico saben que en estas fechas, la llegada de turismo a esta región es inminente, ante las afectaciones invernales que sufren los ciudadanos de esos países que prefieren pasar en lugares cálidos éstos días y prefieren viajar a este país, sobre todo a Quintana Roo, de rebote llegan a esta ciudad.

Recordaron que en vísperas navideñas de años anteriores se tenía un 65% de ocupación y el fin de año llegaba al 80 o 90 por ciento, pero ahora solo se ha mantenido desde hace varios días en un 15%.

Restricciones

Sin embargo, las autoridades de países europeos comenzaron a implementar medidas preventivas desde hace poco más de un mes y alertaron a sus ciudadanos a no salir de su país ante la pandemia que afecta al mundo, entre ellos México, que consideran como un lugar de mucho riesgo de contagio.

Los turistas deseos lugares que ya habían planeado hacer su viaje de vacaciones, lo están cancelando y son pocos los que se atreven a salir a pesar de las circunstancias, de modo que la reducción de visitantes es evidente en los centros de hospedaje, en donde no aumenta la pernocta, por lo tanto no se nota la mejoría.

Apenas en el inicio de las vacaciones decembrinas, la ciudad de México, regresa al semáforo rojo, y las autoridades piden a sus ciudadanos que no salgan de sus casas si no es necesario, por lo tanto es otro factor porque los turistas no lleguen.

Por ello, pocos se arriesgan a salir y la mayoría de los turistas está cancelando sus viajes y reservaciones, lo que se refleja en la poca ocupación hotelera.

Noé Rodríguez Cervera, administrador de un hotel en el barrio de Bacalar, comentó que en su caso tenía algunas reservaciones de europeos para el fin de año, pero lamentablemente cancelaron.

El prestador de servicios coincidió en que en la última semana del año los turistas nacionales salen a pasear, pero esta vez no será posible.— Juan Antonio Osorio