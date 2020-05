Incidente en filtro de San Felipe a cargo de “gente de ‘Huacho’”

Por las sospechas de que transportaba a pescadores foráneos en la caja de un camión refrigerado, pobladores de San Felipe a cargo de uno de los filtros sanitarios de ese puerto impedían hoy el paso del síndico municipal, Felipe Marrufo López, quien llegó con un cargamento de carne para repartir a las familias que están en cuarentena.

#DYInforma Incidente en uno de los filtros sanitarios de San Felipe: el síndico municipal pasó a la fuerza. 📽️ (cortesía) pic.twitter.com/vOmCEHWYSK — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) May 14, 2020

Debido a que en una ocasión anterior también le habían impedido el paso, Marrufo López, quien iba como copiloto de la unidad, ordenó al chofer que no detuviera su paso, así que la unidad arrancó la cuerda que impide la entrada.

Policías "comían charritos"

Los gritos de los pobladores encargados del filtro motivaron la intervención de policías estatales, quienes estaban estacionados cerca “comiendo charritos con refresco”, según dijo Marrufo López posteriormente.

El filtro de San Felipe donde ocurrió el incidente.- Foto de cortesía

“Me persiguieron a mí y al chofer; me quisieron apresar les dije que me esposen y me lleven pero después se dieron cuenta que no estaba haciendo nada malo porque soy la autoridad del puerto; tampoco iba dejar que revisen el camión y que me contaminen los paquetes”, expresó Marrufo.

Gente de "Huacho"

El funcionario advirtió que teme que las cosas terminen mal con el filtro, “todo por un grupo de personas que tienen politizado el asunto, porque es gente de 'Huacho' Díaz que nunca está de acuerdo con la autoridad”.